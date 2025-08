Otthon Start: megjelent a rendelet, itt vannak a részletek

A kormány hivatalosan is kihirdette az Otthon start programhoz kapcsolódó új támogatott lakáshitelről szóló rendeletet. A Bankmonitor összefoglalója alapján több ponton is módosult a korábban beharangozott tervezet – például immár tanya vagy birtokközpont vásárlására, építésére is felhasználható a támogatás.

Mire lehet felhasználni az Otthon start hitelt?

A fix, legfeljebb 3%-os kamatozású kölcsön célja:

- belterületi lakás

- egylakásos lakóépület

- tanya

- vagy birtokközpont vásárlása vagy építése

Korábban a tanya és a birtokközpont nem szerepelt a célok között, de Gulyás Gergely már jelezte a kormányinfón, hogy ezek is támogatottak lesznek.

A hitel alapfeltételei

- Kamat: legfeljebb 3%, a futamidő végéig fix

- Maximális összeg: 50 millió forint

- Futamidő: legfeljebb 25 év

- Előtörlesztési díj: maximum az előtörlesztett összeg 1%-a

- Banki díjak: legfeljebb 30 ezer forint (kivéve értékbecslés, helyszíni szemle)

- Piaci hitel mellé: a 2025. május 30-i díjakat alkalmazhatják, azóta emelt díjak nem érvényesíthetők

Ingatlan értékhatárok és önerő

- Többlakásos épület esetén az ingatlan értéke vagy építési költsége legfeljebb 100 millió forint lehet

- Egylakásos ház, tanya vagy birtokközpont esetén ez az értékhatár 150 millió forint

- A négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot – a végleges szabályozás az alapterületet veszi figyelembe, nem a hasznos alapterületet

- Vásárlás esetén a vételár maximum 20%-kal térhet el a független értékbecslő által megállapított forgalmi értéktől

- Önerőként elegendő lehet akár 10% is, szemben a piaci hitelek esetén elvárt 20%-kal

Tulajdonviszonyokra és eladóra vonatkozó megkötések

- A vásárlás nem történhet közeli hozzátartozótól, élettárstól

- Építkezésnél a kivitelező sem lehet az igénylő, illetve annak közeli hozzátartozója, élettársa

- Ha cég az eladó vagy kivitelező, akkor az igénylő nem lehet a cég tulajdonosa

Ki számít első lakásvásárlónak?

Az igénylőnek az igényléskor – és azt megelőző tíz évben – nem lehetett belterületi lakóingatlana, kivéve:

- ha korábbi ingatlana értéke nem haladta meg a 15 millió forintot

- ha legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett egy belterületi lakóingatlanban (egyszerre csak egyben)

- ha az ingatlan el lett bontva vagy

- haszonélvezettel terhelten került a nevére, és a haszonélvező jelenleg is ott él

Házaspárok esetén elég, ha az egyik fél teljesíti a tulajdoni feltételeket, és ő felel a tb-jogviszony meglétéért is

Kik jogosultak a hitelre?

Az igénylő lehet:

- magyar állampolgár

- huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli

- vagy hontalan státusú személy

Feltételek:

- első lakásszerzőnek kell minősülnie

- büntetlen előélet

- maximum 5 ezer forint köztartozás, amit 14 napon belül rendezni kell

- legalább 2 év TB-jogviszony, akár külföldi is, ha az igénylő legalább két éve magyar lakcímmel rendelkezik

- egyszerűsített munkaviszonyban is megfelelő a minimum 200 ledolgozott nap az elmúlt két évben

- hitelképesség banki szempontból

- vásárlás esetén: az adásvételi szerződés aláírásától számított 180 napon belül kell benyújtani az igényt

Kamattámogatás, biztosíték, visszafizetés

- A bank 3% kamatot számít fel, az állam további kamattámogatást biztosít (jelenleg kb. 5,16%)

- Az ingatlanra öt évre elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be

- Ezen felül jelzálogjog is kerül az ingatlanra a hitelösszeg 20%-áig

- Ha az adós megsérti a feltételeket, akkor a kamattámogatást jegybanki alapkamat + 5% büntetőkamat mellett kell visszafizetni

Milyen szabályszegés esetén kell visszafizetni?

- A vásárlás vagy építés nem valósul meg

- Csalás, jogosulatlan igénybevétel

- Az ingatlan elbontása, eladása

- Használati vagy haszonélvezeti jog létesítése

- Nem lakhatási célú használat (iroda, üzlet stb.)

Fontos újdonság: az ingatlan kiadható bérbe, illetve beköltözhet bárki (családtag vagy idegen is) – az igénylőnek tehát nem kötelező ott élnie. Ez a módosítás különösen kedvező lehet azoknak, akik befektetési céllal vásárolnak első lakást.

A programra az ellenzék is reagált: a Jobbik szerint jó szándékú, de megkésett az Otthon Start program, a párt bérlakásprogramot szeretne. Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke szerint a lakhatási válság évtizede látható, a megoldás a Mi Várunk program: épüljön évi 5-10 ezer megfizethető bérlakás. Úgy látják, hogy a „lakásügy” megoldása gazdasági kérdés is. A kormányzat bejelentett intézkedései pedig félő, hogy éppen a rossz gazdasági környezet miatt nem érik el pont azoknál a kívánt hatást, akiknek valóban nagy segítségre lenne szükségük a lakhatásuk terén – olvashatóa Jobbik közleményében.

