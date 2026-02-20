Pápai Petra: elhozom a fiatalok hangját a döntéshozók asztalához

Győr-Moson-Sopron vármegye 2-es számú egyéni választókerületében Pápai Petra indul a választásokon a nemzeti párt képviselőjelöltjeként az április 12-i választáson – tájékoztatott közleményében a Jobbik.

A tájékoztatás szerint Pápai Petra az egészségügyben dolgozik. Ez nem csak egy munka számára, hanem a valóság, ahol nap mint nap látja a rendszer hibáit és a benne dolgozók, valamint a betegek küzdelmeit.

Pápa Petra azért lépett a politikai küzdőtérre a Jobbik színeiben, mert nem akarja tovább tétlenül nézni, ahogy a generációja lassan lemond a saját hazájáról. A legfőbb célja, hogy

elhozza a fiatalok hangját a döntéshozók asztalához,

és végre ne róluk, hanem velük szülessenek a döntések.

A Jobbik jelöltje egészségügyi dolgozóként látja a várólisták és a szakemberhiány pusztító hatását. Ezért tartja az egyik legfontosabb céljának a hordozható tb-program megvalósítását. Ez egy valóban modern és igazságos megoldás: ha az állami ellátás nem érhető el időben, a befizetett járulékot át lehessen vinni a magánellátásba!

Pápai Petra hangsúlyozza, idősödő társadalmunkban a fiatalok jelenléte és jólléte nem csak „ifjúsági kérdés”, hanem nemzeti érdek. Rajtuk alapszik a jövő, mégis az érezhető, hogy ma Magyarország nem biztosít tisztességes életszínvonalat. Ennek az eredménye az elkeserítő külföldi munkavállalási és tanulási kedv – vallja.

„Olyan országot kell építeni, ahol a boldoguláshoz nem kell repülőjegyet váltani”

– mondja a jobbikos jelölt.

Az ellenzéki párt 106 egyéni választókerületi jelölttel és önálló országos listával áll rajthoz az április 12-i választáson. A nemzeti erő vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, melyen bemutatták Normális Magyarországot! című választási programjukat. Az eseményről itt számoltunk be.