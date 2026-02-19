Polt Péterék fognak dönteni a rákosista kormányrendeletről

Az Alkotmánybíróság semmisítse meg a kormány február 4-én hozott veszélyhelyzeti rendeletének a közigazgatási perek szabályaiba beleszóló, az önkormányzatok be nem fizetett szolidaritási hozzájárulásának azonnali inkasszálását engedélyező, valamint az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulással szembeni jogorvoslati lehetőségét megtiltó rendelkezéseit – kéri a HVG által szemlézett beadványában a taláros testületet az Országos Bírói Tanács (OBT).

Az OBT elnöke, Pecsenye Csaba által jegyzett, az Alkotmánybírósághoz benyújtott kérelem érvelése szerint az egyik napról a másikra meghozott kormányrendelet úgy ír elő új szabályokat a bíróságok számára, hogy arról a bíróknak nem volt lehetőségük előzetesen véleményt alkotniuk, noha az Alaptörvénynek van erre vonatkozó előírása.

A szükséges véleményezés elmaradása miatt a kormányrendelet három rendelkezésének megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól:

– azt, hogy a közigazgatási perek szabályait a háborús veszélyhelyzet ideje alatt a kormányrendelettel együtt kell értelmezni,

– azt, hogy az önként be nem fizetett szolidaritási hozzájárulást inkasszálni lehessen, valamint

– azt, mely megtiltja a szolidaritási hozzájárulás mértékével és beszedésével kapcsolatos perindítást és jogvédelmet.

Az Orbán Viktor által jegyzett kormányrendelet ellenére a Fővárosi Törvényszék és a Budapest Környéki Törvényszék is csak elnapolta, nem megszüntette az önkormányzatok által indított pereket.