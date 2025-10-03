Putyin ismét fenyeget

Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmeztetett, hogy az amerikai Tomahawk rakéták Ukrajnába történő szállítása „teljesen új szintű eszkalációhoz” vezetne, többek között Moszkva és Washington közötti kapcsolatokban is – írja a The Guardian. Putyin egy szocsi fórumon feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy ez nem változtatna a harctéri helyzeten, ahol az orosz hadsereg lassan, de biztosan halad előre.

A Trump-kormány azon szándéka, hogy Tomahawk rakétákat küldjön Ukrajnába, nem megvalósítható, mivel a jelenlegi készletek az amerikai haditengerészet számára és más célokra vannak lekötve – jelentette a Reuters egy amerikai tisztviselő és három egyéb forrás információi alapján. Az Egyesült Államok fontolóra veheti, hogy európai szövetségesei más hosszú hatótávolságú fegyvereket vásároljanak és szállítsanak Ukrajnának, de a Tomahawk rakéták valószínűtlenek – mondta a tisztviselő, megkérdőjelezve a 2500 kilométeres hatótávolságú cirkálórakéták szállításának megvalósíthatóságát, és javasolva, hogy más, rövidebb hatótávolságú fegyverekkel lássák el Kijevet.

Vlagyimir Putyin megfogadta, hogy gyorsan megtorlást fog alkalmazni Európa „fokozódó militarizációja” ellen, miközben „nonszensznek” minősítette a nyugati félelmeket, miszerint Moszkva a NATO megtámadását tervezi. Az orosz elnök Szocsiban kijelentette: „Szorosan figyelemmel kísérjük Európa fokozódó militarizációját. (…) Egyszerűen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a történéseket. Saját biztonságunk miatt nincs jogunk ezt tenni.” Hozzátette: „Szerintem senki sem kételkedik abban, hogy Oroszország ellenintézkedései nem fognak sokáig váratni magukra.”

Több médiaértesülés szerint az Egyesült Államok Ukrajnának információkat fog szolgáltatni az Oroszország mélyén található, fontos energiainfrastruktúra-célpontokról, ami jelentős változást jelezhet a Fehér Ház Kijev iránti támogatásában. Ez a döntés lenne az első példa Donald Trump politikájának megváltozására azt követően, hogy szeptember végén a közösségi médiában kijelentette, Ukrajna visszaszerezheti az Oroszország által megszállt területek egészét.