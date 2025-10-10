Reagáltak Orbán Viktor péntek reggeli beszélgetésére, nincs benne köszönet

Csak szólunk: ha a hegyeinket nem is, de minden mást vissza fognak adni, miniszterelnök úr! – reagált a Jobbik Orbán Viktornak péntek reggeli, Kolozsvárról közvetített rádiós beszélgetésére. Az ellenzéki párt szerint ez csak politikai ellenfelének, illetve egy szomszéd ország szisztematikus lejáratásának volt talaja, ahelyett, hogy az ország bajainak orvoslását fejtené ki.

A párt szerint a tisztességes magyaroknak viszont semmi okuk az örömre: árad a bűn, a becsületes emberek élete napról napra nehezebb az elhibázott gazdaságpolitika miatt, a bajba jutott honfitársainkat, például a devizakárosultakat pedig szemrebbenés nélkül hagyja cserben a kormány.

„Orbánék Erdélyben talán megértik, ha ezt üzenjük nekik: Adjátok vissza a földjeinket! A biztonságunkat! A jövőnket! Adjátok vissza az országunkat! Biztonságos és élhető Magyarországot!”

– zárul a közlemény.