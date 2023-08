Rekord gyorsasággal húzták fel Zalaegerszegen a fegyver- és harckocsigyárat

A cégcsoporton belül világrekord gyorsasággal épült meg Európa legmodernebb és legkiválóbb harckocsigyára, amely kimagasló védelmi képességeket ad Magyarországnak - jelentette ki a Rheinmetall elnöke a társaság zalaegerszegi üzemének pénteki avatóján, ahol a miniszterelnök is jelen volt.

Armin Papperger az MTI szerint azt mondta, Magyarország része az európai légvédelmi kezdeményezésnek és megvan a képesség, valamint a kapacitás arra, hogy itt légvédelmi fegyvereket és lőszereket is gyártsanak.

Készen állunk arra, hogy Magyarország lényeges szereplője legyen az európai védelmi iparnak

- közölte a Rheinmetall elnöke, aki hozzátette, az utóbbi évek során több mint 200 magyar dolgozót képeztek már ki és még több százan csatlakoznak majd a következő években.

Az eseményen résztvevő mintegy 200 meghívott, a védelemiparban és a Lynx-projektben érdekelt hazai és a partnernemzetek képviselői és politikusok előtt együttműködési megállapodást írt alá Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Armin Papperger. Ennek értelmében a Rheinmetall Italia SpA, az izraeli UVision Air Ltd. és a magyar állam vegyesvállalatot hoz létre távirányítású precíziós lőszerek gyártására, beszerzésére.

A precíziós lőszereket izraeli hadműveleti tapasztalatok alapján fejlesztették ki.

A zalaegerszegi harcjárműgyár átadóünnepségének végén Orbán Viktor és Armin Papperger egy-egy gomb megnyomásával szimbolikusan is elindította a gyártást, majd egy Lynx vázát gördítettek be a rendezvénytérbe.

A Rheinmetall Hungary Zrt. elsődlegesen a magyar katonai erők számára lánctalpas és kerekes járművek - elsősorban a Lynx pánélozott harcjárművek - fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Zalaegerszegen 33 hektáros területen épült, a későbbiekben összesen 350 embert foglalkoztató fejlesztési, gyártási és tesztközpont, amelyhez klímakamra és lőcsatorna is tartozik.

A kormánnyal kötött megállapodás alapján összesen 209 darab, hét különböző típusú Lynxet, 18 támogató járművet és 38 katonai teherautót szállít a Magyar Honvédségnek a Rheinmetall. Az első szakaszban 46 Lynx és kilenc támogató jármű érkezik Németországból - amelyek szállítása már elkezdődött -, majd a második fázisban már a zalai gyárból szállítanak le 172 Lynx harcjárművet.

Orbán szerint Németország a legtermészetesebb szövetségesünk

Orbán Viktor a gyár átadásán hangsúlyozta, szerinte a német ipar ma már a járműgyártástól a hadiiparig pontosan tudja, mekkora szerepet játszanak a magyarországi gyárak, a magyar szakmunkások és mérnökök, a magyar hozzáadott érték a német világmárkák globális sikerében. Meglátása szerint

Magyarország, Közép-Európa és Németország "szétválaszthatatlanul össze van tapasztva", és "a versenyképesség megőrzésében a legtermészetesebb szövetségesek vagyunk és leszünk a jövőben is".

"Ahogy a nagykönyvben meg van írva: made in Hungary a szó minden értelmében" - fogalmazott a kormányfő, aki ugyanakkor jelezte azt is, német technológia nélkül ez a "made in Hungary sem lenne olyan, amilyen". Szavai szerint

a gyár kapuján "magyar földön gyártott német Hiúzok lopakodnak majd ki".

Címlapkép: Orbán Viktor kormányfő (k) a Rheinmetall német hadiipari cég zalaegerszegi harckocsigyárának avatásán 2023. augusztus 18-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher