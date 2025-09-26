Rendkívüli: Orbán Viktor nyilvánosan kimondta Magyar Péter nevét!

Orbán Viktor súlyos jogkövetkezményeket helyezett kilátásba a Szőlő utcai üggyel foglalkozó politikusok és médiumok ellen péntek reggeli rádiós beszélgetésében. Emlékeztetett, a Szőlő utcában egy javítóintézet, azaz fiatalkorú bűnelkövetők börtöne van, melynek vezetője prostituáltakat futtatott. A kormányfő álhírnek tartja a pedofilvádat, és kiemelte,

az alaptalan vádaskodás is bűncselekmény.

Úgy véli, különösen súlyos, hogy olyan személlyel szemben fogalmazták meg, akit munkája okán közbizalom övez. Az általa alaptalannak minősített vádaskodások elharapózását úgy lehet megakadályozni, hogy

„rendesen kell viselkedni, nem kell a másikat bántani”.

(Igazán kár, hogy a kormánypártok korábbi karaktergyilkossági kampányai során ezt az elvet nem követte. – A szerk.)

A kormányfő arról is beszélt, hogy Nyugat-Európában kicsúsztak az ügyek a vezetés kezéből, borulnak fel dolgok, romlik az élet, ez pedig agresszivitást szül. Ezzel kapcsolatban azt közölte az, amit a múlt pénteken már belengetett: a kormány arról döntött, az antifa szervezeteket terrorszervezetté nyilvánítja. Mint fogalmazott, lépéseket kell velük szemben tenni, mielőtt terrorcselekményeket követnek el.

A beszélgetés során szóba került, hogy Donald Trump azt kéri Magyarországtól is, ne vásároljon orosz energiahordozókat, és erről Orbán Viktorral telefonon is tárgyalt. A miniszterelnök emlékeztetett, Magyarországnak nincs tengerpartja, tehát vízen, hajón nem tudunk energiahordozót szállítani, csak csövön, aminek az egyik végén betöltik, és a másik végén, idehaza megérkezik. A kormányfő azt mondta, ismertette Trump elnökkel az IMF jelentését, mely szerint ha leválasztanák Magyarországot az orosz energiahordozókról, 4 százalékkal zsugorodna a gazdaság. Orbán Viktor nem adott világos választ arra kérdésre, hogy Trump tudomásul vette-e ezt az érvet, a kormányfő azt mondta, mindkét országnak megvannak az érvei, mindkét ország szuverén ország, akik azt teszik, amit jónak látnak.

Az adórendszerre áttérve a miniszterelnök azt közölte, az adómentesség drága és indokolt, 4000 milliárd forint marad a családoknál.

„Az adócsökkentés kormánya vagyunk”

– állította. Hozzátette, sportra és kultúrára kell szánni támogatást, „mert ez adja az élet szépségét”. Azt is megjegyezte, a kormány a cégek beruházásait támogatja, azt a pénzt azért adják nekik, hogy ide jöjjenek a beruházások, enélkül máshova mentek volna, máshol hoznának létre munkahelyeket.

Az Európai Parlament mentelmi ügyeire kitérve nemcsak Ilaria Salis, hanem Magyar Péter ügye is szóba került. Orbán Viktor szerint egy ilyen dolog „főnyeremény Brüsszelnek”, mert nekik olyan vezető kell, aki zsarolható. A kormányfő saját magát Jézushoz hasonlítva azt mondta,

„ott állok előttük, mint Poncius Pilátus előtt”,

de nem teljesíti a követeléseket, mert – mint fogalmazott – ő nem zsarolható.

„Magyar Péter zsarolható”

– mondta Orbán Viktor, ami azért rendkívüli, mert az ellenzéki pártvezető nevét a kormányfő eddig nyilvánosan nem mondta ki, mindig csak „a Tisza Párt vezetője” szófordulattal írta körül.

A beszélgetés végén szóba került még Kelet-Magyarország felzárkóztatási programja is. A miniszterelnök azt mondta, a Pannónia és Hunnia különbség ledolgozása jó pályán halad, ennek része a most átadandó BMW-gyár is, mely modern technológiát alkalmaz, elektromos autókat gyárt, ami az akkumulátorgyárak termelését is megemeli. Orbán Viktor úgy látja, „kell még néhány év”, és nem lesz különbség Kelet- és Nyugat-Magyarország között fejlettségben, bérekben.

A beszélgetés teljes egészében itt tekinthető meg: