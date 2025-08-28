Rogán Antal 6500 forintot költött egy válaszborítékra az ukránellenes „szavazáson”

A Voks 2025 fantázianevű ukránellenes konzultáció

14 milliárd 726 millió forintba került, ennyi adóforintunkat még egyetlen ilyen jellegű pénzszórásra sem szánt a Rogán Antal vezette propagandaminisztérium

– derül ki a HVG összesítéséből.

A visszaküldött kevesebb mint 2,3 millió darab válaszra vetítve ez az összeg

válaszonként majdnem 6500 forintot jelent.

Korábban egy közbeszerzési eredményhirdetés alapján ehhez hason összegre tippelt lapunk is:

Voltak azonban a mostaninál fajlagosan (azaz a költségeket egy válaszra vetítve) sokkal drágább konzultációk is:

– a csak online kitölthető, a Covid utáni nyitásról szóló 2021-es konzultáció 5,7 milliárd forintot emésztett föl, a visszaérkezett 528 ezer válasz darabonként 10 900 forintot jelentett;

– a tavalyi évi, új (mint látható, megbukott) gazdaságpolitikáról szóló konzultáció a mostaninál „egy hajszálnyival” (félmilliárd forinttal) kevesebb, 14,2 milliárd adóforintot emésztett fel, a visszaérkezett 1,35 millió válasz azt jelenti, hogy válaszonként 10 500 forintot fizettünk érte;

– a szankciók által okozott állítólagos károkról tartott 2022-es konzultáció 9,9 milliárd forintba került, a választ 1,4 millió fő küldte vissza, ami egy válaszra vetítve 7100 forint kiadás volt;

– a Covid-járványról tartott, 2020-as konzultáció 11,5 milliárd forintja 1,6 millió választ hozott, ami válaszborítékonként kicsivel több mint 6800 forintot jelentett.

Az eddigi 15 nemzeti konzultáció mindösszesen 89 milliárd 729 millió forintunkba került (ebben a 2018-as családvédelmi és a 2023-as szuverenitási konzultáció reklámköltségei nincsenek benne), ezekre összesen 19 millió 870 ezer válasz érkezett. Ez azt jelenti, hogy

az elmúlt 15 évben Orbán Viktor és kormánya egy válaszborítékra átlagosan 4500 forintot költött közös adóforintjainkból.

A konzultációk hitelességét erősen megkérdőjelezi, hogy az online kitöltést különböző akár akkor, frissen létrehozott e-mail címekről bárki bármennyiszer megtehette.