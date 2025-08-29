Rogán Antal kapott 4 milliárd forintot az ország tartalékából

Összesen 12,7 milliárd forintot osztott szét a kormány egy határozattal a csütörtök este megjelent Magyar Közlöny tanúsága szerint. A teljes összeget a költségvetés központi tartalékából fizeti ki a kormányzat, a legnagyobb részét,

4 milliárd forintot Rogán Antal propagandaminiszter költheti el „kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra”.

Mint arról beszámoltunk, a Voks 2025 nevű ukránellenes kampány minden idők legdrágább konzultációja volt, a magyar adófizetőknek 14,7 milliárd forintjába került.

Jelentős tétel még az Energiaügyi Minisztériumnak juttatott 1,8 milliárd forint, mely a koncesszióval kapcsolatos kompenzációs kiadásokat fedezi, szintén 1,8 milliárd forint kap a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve 1,1 milliárd forint jut a csángó–magyar együttműködési programra.