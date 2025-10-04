Rogán Antal tavaly is elszórta a családi ezüstöt propagandára

A 2024-es költségvetésben eredetileg tervezett 2514,7 milliárd forint helyett 3948,3 milliárd forint lett az államháztartás központi alrendszerének hiánya – derül ki a parlament elé terjesztett zárszámadási törvény tervezetéből.

A dokumentum szerint a költségvetési bevételek nagyjából a vártnak megfelelően alakultak, a tervezett 38 240,3 milliárd forintból 38 091,2 milliárd forint be is folyt (az elmaradás 0,4 százalék), ám

a kiadások jóval meghaladták a tervezett 40 755,1 milliárd forintot: 42 039,5 milliárd forintot költött el az államháztartás, ami 3,1 százalékkal több, mint az előirányzat.

A hiányt a kabinet 2024-re 2,9 százalékkal tervezte, azonban ezt már év közben 4,5 százalékra emelték. Végül ez sem jött össze,

az eredményszemléletű hiány a GDP 5 százalékát tette ki

a tavalyi évben.

A GDP-arányos államadósság-mutató sem a terveknek megfelelően alakult: míg a büdzsében úgy számoltak, ennek értéke a tavalyi év végén 66,7 százalék lesz,

a tényadat szerint az államadósság december végén a GDP 73,5 százalékára rúgott.

Ez az érték 2023 végén 73,4 százalék volt, tehát nemhogy csökkenne, inkább az eladósodás irányába haladunk.

Adósságszolgálatra a tavalyi évben 2746,7 milliárd forintot terveztünk fordítani, ehhez képest ilyen jogcímen 2906 milliárd forintot költöttünk el.

A nullszaldósra tervezett Nyugdíjbiztosítási Alap végül 194,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, míg az Egészségbiztosítási Alap a tervezett 226 millió forintos hiány helyett nagyságrendekkel nagyobb, 35 milliárd forint hiányt hozott össze.

És egy érdekesség: a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra a tervezett 39,5 milliárd forint helyett 54,9 milliárd forintot költött el,

ez 39 százalékkal több, mint az eredeti előirányzat.

Ez nem meglepő, az Mfor gyűjtéséből kiderül, a propagandaminisztérium 2021-ben 54,2 milliárd, 2022-ben 45,8 milliárd, 2023-ban pedig 57,6 milliárd forintot szórt el ilyen jogcímen, mindegyik összeg jócskán meghaladja a büdzsében megtervezett előirányzatot.

A 2025-re tervezett számokat ebben a cikkünkben foglaltuk össze: