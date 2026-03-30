Rossz hírt kaptak a nyugdíjasok

A várt 12 ezer forint helyett várhatóan alig 6 ezer forint üt az idősek markát novemberben – számolta ki az Mfor.

Ennek oka, hogy bár a költségvetést még 4,1 százalékos növekedéssel tervezték meg Nagy Mártonék, ami 12 ezer forint nyugdíjprémiumot jelentett volna, a jegybank friss adatai szerint az csak 1,7 százalék lesz, így

a nyugdíjasok sorozatban negyedik évben is búcsút mondhatnak a nyugdíjprémiumnak.

Nyugdíj-kiegészítést viszont fizetni kell majd a központi költségvetésből. Az idősek ugyanis a költségvetési törvény értelmében a tavaly tavasszal idénre eltervezett 3,6 százalékos inflációnak megfelelő emelést kaptak, ám Varga Mihályék úgy látják, a pénzromlás átlagos üteme 2026-ban 3,8 százalék lesz. Ez alapján

egy átlagnyugdíjban részesülő idős novemberben a normál juttatáson felül 5872 forintot, míg egy mediánnyugdíjat kapó szépkorú 5176 forintot remélhet.

Ez az összeg januárig visszamenőleg emelné a nyugdíjakat, beleértve a 13. havi juttatást és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is. A gazdasági szaklap számításai szerint ez 14,7 milliárd forint terhet jelent majd a költségvetésnek, míg a nyugdíjprémium ki nem fizetése azt jelenti, a kiadási oldalon 24,3 milliárd forintot spórolunk meg.