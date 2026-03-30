Orbán Viktornak tényleg megártott a tizenhat év túlhatalom

Tényleg elvesztette az önkontrollját a miniszterelnök? Az eddig „stratégiai nyugalmáról” ismert kormányfő olyat tett péntek este, ami merőben szokatlan tőle és az ő politikai közösségétől is. És a nagykönyvben előírtak szerint sem jelent semmi jót.

Ismert, a miniszterelnök – eltérően a korábbi kampányoktól – nyilvános országjárásra indult, és előre meghirdetett időpontokban mond kortesbeszédet egy-egy városban. Így tett Győrött is, ahol a saját hívei mellett a kormányfő ellen demonstrálók is szép számmal jelentek meg. A miniszterelnök pedig a kormánykritikusok ellen igen erős szavakkal kelt ki:

„Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok! Ukránbarát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába! Ez az igazság!”

Az inkább a Rézkilincs Borozóba illő mondatok ezúttal sem csak a helyszínen lévőknek, hanem – mivel nyilvánosan közvetített beszéd volt –

az összes magyar választópolgárnak szóltak.

A fideszes megosztó gépezet régóta működik: csak a saját körülbelül 2,5 millió szavazónak kampányol, őket akarja elvinni az urnákhoz. Mert a politikai ellenfél, az aktuális második legerősebb párt veszélyes a fideszes választónak. A Fidesz kampánygépezete szerint az ellenzék vezető ereje

– 2014-ben el akarta törölni a rezsicsökkentést,

– 2018-ban migránsokkal akarta elárasztani az országot,

– 2022-ben háborúba akarta vinni a fiainkat,

– most meg a pénzünket önként és dalolva akarja odaadni Ukrajnának.

Ami újdonság, hogy Orbán Viktor ezúttal

már az őt kritizáló választókra akasztotta a címkét, nem pedig az ellenfél politikusaira.

Ami jelentős, ahogy mondani szokták, ki nem kényszerített hiba. Mert Kovács Józsi meg Szabó Jucika nem akarja a magyarok pénzék az Ukránoknak adni, ő csak szeretne tisztességes nyugdíjat, önálló lakást, működő egészségügyet, minőségi oktatást. Ezekre évtizedek óta vár, és dühíti, amikor azt látja, hogy a kórház omladozik, de a botrányokkal terhelt (volt) jegybankelnök luxusvécébe végezheti a dolgát az irodája mellett.

Valamint

mit gondoljon az a kormánypárti honfitársunk is, akinek munkatársai között, baráti körében, sőt akár családjában is vannak kormánykritikusok? Hazaárulókkal vette magát körül?

Ő jóban van velük, együtt söröznek vagy épp költik el a vasárnapi ebédet, a hardcore politikát kerülik. De ha most reggel a fejéhez vágják, hogy „Pistám, a Bálványod épp most nevezett engem ukránpárti hazaárulónak!”, akkor szegényke igencsak szekunder szégyent érezhet a kedvenc politikusa miatt. Hiszen a fideszes Pista is tudja – mivel értelmes ember –, hogy sem rokonai, sem barátai, sem kollégái (noha kormánykritikusok) nem ellenségei saját pénztárcájuknak, tehát a miniszterelnöki kirohanásnak nincs logikája.

A közbeszéd a 2002-es fideszes választási vereség után elhangzott „panelproli” kifejezést is a jelenlegi kormánypárt politikusaihoz köti (az első, még polgári-konzervatív Orbán-kormány bukása elsősorban a nagyvárosokban elszenvedett vereségnek volt betudható), majd 2006-ban is „sikerült” Orbán Viktoréknak egy teljes generációt magukra haragítaniuk a „szinglihordák” szófordulattal, ami a Budapest Parádén bulizó fiatalokat bélyegezte meg. Ez pedig az akkori vereségük egyik oka volt.

Az ellenfél politikusainak címkézése helyett az ellenfél szavazóit megbélyegezni tehát óriási öngól.

Korábban a Fidesz kéjes örömmel csapta le az ilyen magas, az akkori ellenfelek által feladott labdákat, gondoljunk például arra, amikor Vona Gábor ennél sokkal enyhébb kritikát fogalmazott meg meg a kormánypárt nyugdíjas korú szavazói irányába!

Most Orbán Viktor követte el ezt az óriási hibát,

és úgy tűnik, át is megy a köztudatba. Vajon a kormányfő miért feledkezett meg az egyik legfontosabb szabályról, hogy a választópolgárt nem címkézzük? Megártott tizenhat év túlhatalom és a tévedhetetlenség mítosza? Könnyen lehet!

Nem véletlen, hogy még az Egyesült Államokban is két ciklusban, azaz nyolc évben maximálják az elnöki jogkör gyakorlását, hiszen a Fehér Ház lakója olyan jogkörökkel rendelkezik, melyek könnyen a személyiség torzulásához vezetnek. Talán emlékezhetünk, korábban épp a Jobbik vetette fel, ezt Magyarországon is be kellene vezetni, évekkel később a Momentum is átvette ezt a kezdeményezést.

Hogy azután a választók mit gondolnak a magáról megfeledkezett Orbán Viktornak az őket, illetve hozzátartozóikat, barátaikat megbélyegző szavairól, az két hét múlva kiderül. És az érdekes látlelet lesz az országról is.