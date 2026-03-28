Orbán Viktor az alvilág feje?

Maffiafőnökként ábrázolta saját magát a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök. A képet szombat délelőtt a korábban a miniszterelnöki hungarocell figura fejét rugdosó, de mára a Fidesz celebjévé vált Dopemannel közös beszélgetésüket felvezetve osztotta meg a kormányfő.

Felmerül a kérdés:

mennyire lehet hasznos egy kampányban, ha a „stratégiai nyugalomról” elhíresült fideszes vezető az alvilág első számú embereként ábrázolja magát?

Pénteken este ugyancsak szokatlan dolgot művelt a miniszterelnök: győri országjárásán magából kikelve szidta az ellene demonstrálókat.

Az esetet Török Gábor politológus is értetlenül fogadta.

„Ez nem a »biztos választás«, nem a »nyugodt erő« vagy a »stratégiai nyugalom« és nem is a »Magyarország miniszterelnöke« plakátokra tett és évekig gondosan ápolt képe”

– írta a politológus bejegyzésében.