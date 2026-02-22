Rózsahegyi-Poósz Zoltán: Esztergom térségében is megalkuvás nélküli rendet követelünk!

Az Esztergom központú Komárom-Esztergom vármegye 2-es számú egyéni választókerületében Rózsahegyi-Poósz Zoltán indul a Jobbik képviselőjelöltjeként – írja közleményében a nemzeti ellenzéki erő.

Mint írják, jelöltjük 1968-ban született Budapesten. Történelemtanárként, újságíróként és televíziós szakemberként élete jelentős részét az emberek sorsának megismerésével töltötte. Volt vállalkozó és alkalmazott is, ezért pontosan tudja, milyen érzés kiszolgáltatottnak lenni a politikai széljárásnak vagy a multinacionális cégek kényének-kedvének – áll a tájékoztatásban. Büszke arra, hogy hazája egyik legszebb tájegységén élőket képviselheti.

Rózsahegyi-Poósz Zoltán közülte, programjának főbb pillérei az ellátásbiztonság, az önrendelkező helyi gazdaság, a közbiztonság és rend, a vidék valós megerősítése, valamint a közlekedésfejlesztés.

A jobbikos politikus kifejtette, a jövőnket a talaj–víz–élelmiszer–energia tengelyére kell állítanunk. Leszögezte,

a termőföld nálunk nem zsákmány, hanem stratégiai kincs, amelyet meg kell védenünk.

Az önrendelkező helyi gazdaságokkal kapcsolatban a Jobbik jelöltje azt emelte ki, elég volt abból, hogy a hazai vállalkozások csak a multiknak kiszolgáltatott alvállalkozók legyenek. Álláspontja szerint a helyi gazdaságot önálló erővé kell tenni.

A közbiztonság és rend kérdéskörében azt vallja, a biztonság nem kiváltság, hanem minden állampolgárnak alanyi jogon járó védelem.

„Megalkuvás nélküli rendet követelünk az utcákon!”

– húzta alá Rózsahegyi-Poósz Zoltán.

A Jobbik jelöltje a vidék megerősítését úgy képzeli el, hogy olyan körülményeket kell teremteni, ahol a fiatalok elvándorlása minimálisra csökken, mert helyben találják meg a boldogulást és a tisztességes béreket.

Az ellenzéki politikus arra is kitért, az Esztergom környéki tömegközlekedés megújítása és a meglévő hibák kijavítása nem várhat tovább. Modern, kiszámítható és kényelmes hálózatot követelnek.

A Jobbik mind a 106 választókerületben indít önálló jelöltet, és országos listát is állít. Az ellenzéki párt múlt vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a nemzeti erő Normális Magyarországot! című választási programját is.

A választási kampány hivatalosan szombaton indult, a jelölteknek március 6-án délutánig kell legalább 500 ajánlást összegyűjteni ahhoz, hogy nevük felkerülhessen a szavazólapra. Az a párt állíthat országos listát, amely legalább 14 megyében és Budapesten összesen legalább 71 választókerületben állít jelöltet.