„Senkit nem hagyhatunk az út szélén” — Dr. Brenner Koloman a Dankó utcai tüntetés után a hajléktalanellátás megújítását sürgeti

Több ezren vettek részt a hétvégén a Dankó utcában rendezett demonstráción, amellyel a tüntetők szolidaritásukat fejezték ki Iványi Gábor és az Oltalom Karitatív Egyesület mellett, miután a sajtóban súlyos vádak jelentek meg a szervezettel szemben.

A megmozdulásra reagálva Dr. Brenner Koloman, a Jobbik korábbi főpolgármester-jelöltje Facebook-posztban foglalta össze álláspontját nemcsak a kialakult helyzetről, hanem a hajléktalanság kezeléséről is.

A politikus hangsúlyozta: a Jobbik keresztényszocialista párt, amely az emberség, a szolidaritás és a társadalmi felelősség elvéből kiindulva közelíti meg a hajléktalanság problémáját.

„A hajléktalanellátás nem pártpolitikai kérdés, hanem a fedél nélkül élők és a budapestiek közös érdeke. Keresztényszociális értékrendünkből fakad, hogy megoldást keresünk”

— írta Brenner.

A politikus bírálta azt a liberális megközelítést, amely szerinte „álhumánusan” lezárta azzal az összetett kérdést, hogy az embereknek joguk van közterületen élni. Brenner szerint ez nem megoldás, csupán látszat-emberbarátság.

A bejegyzésben kiemelte: sok hajléktalan azért nem megy szállóra, mert nem érzi magát biztonságban, a jelenlegi rendszer legfeljebb „kezeli” a problémát, de nem kínál valódi kiutat, a cél nem csak a fedél biztosítása, hanem **a társadalomba való visszailleszkedés

A Jobbik keresztényszocialista megközelítése szerint az államnak nem szabad megelégednie azzal, hogy átmeneti menedéket nyújt. Olyan rendszerre van szükség, amely felemeli az embert, amit egyszerre határoz meg: a mentálhigiénés szakemberek bevonása, utcai szociális munka bővítése, humánus, de nem szemellenzős közterület-felügyelet és a reintegráció a munka világába és a közösségbe.

„A fizikai menedék fontos, de önmagában nem jelent tartós felemelkedést.”

Brenner szerint a jelenlegi hajléktalanellátás passzív és bürokratikus. A Jobbik ezzel szemben reintegrációs rendszer kialakítását sürgeti, amely nem a hajléktalan státusz fenntartására, hanem annak felszámolására törekszik.

A poszt végén kiemelte:

„Senkit nem hagyhatunk az út szélén.”

A keresztényszocialista megközelítés lényege: a méltóság visszaadása az embereknek, nem pedig a hajléktalanság konzerválása.