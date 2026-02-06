Siralmas adatot közölt a KSH

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9 százalékkal nagyobb volt a 2025. novemberinél – írja péntek reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2025-ben az ipari termelés volumene 3,2 százalékkal kisebb volt, mint 2024-ben.

Az intézet adatai szerint a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kis-, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 0,9 százalékkal emelkedett – zárul a KSH tájékoztatása.

A magyar gazdaság egésze siralmasan teljesített a tavalyi évben. Az Orbán Viktor által megígért 3-5 százalékos növekedésből mindössze 0,3 százalékot sikerült összehozni.