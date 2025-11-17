Sokakat érintő csomagot jelentett be az Orbán-kormány

Magyarország az EU-tól eltérő gazdaságpolitikát épít – jelentette be hétfői, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. Eszerint

– 2026-ban az alanyi áfamentesség értékhatára 20 millió forint lesz, és 2027-ben, valamint 2028-ban tovább nő, az Index szerint egy háttérbeszélgetésen Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára azt mondta, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forint lehet a határ;

– az átalányadózó egyéni vállalkozóknál 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek, ugyanakkor az Index által bemutatott táblázat szerint a költséghányaduk már jövőre is 45 százalékra emelkedik a mostani 40 százalékról;

– a főállású egyéni vállalkozóknál a szociális hozzájárulási adó (szocho) alapjának számításánál eltörlik az 1,125-ös szorzót;

– további 4-5 ezer vállalkozás kerülhet a kisvállalkozói körbe;

– 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat;

– adókedvezményt adnak az energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére;

– a kiskereskedelmi adó sávhatárait az inflációhoz igazítva emelik;

– ahogy az korábban is felmerült, fél évvel, a választások utánra halasztják a jövedéki adó automatikus , január 1-jével esedékes emelését;

– a társasági előlegfizetés határát 20 millió forintra emelik, ez adminisztrációs könnyítést jelent;

– a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát is megemelik, ami szintén adminisztrációs könnyítés;

– 80 ezer egyéni vállalkozó esetében a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és a szochobevallást csak negyedévente kell majd beadniuk.

A miniszterelnök közölte, mindezt a megemelt bankadóból fogják fedezni. Mint arról korábban beszámoltunk, ugyanez lesz a forrása a tizennegyedik havi nyugdíj első heti részletének, a szociális és kulturális szférának, az önkormányzati és a kormányhivatali tisztviselők béremelésének, a hivatásrendi otthonteremtési támogatásnak, a rendvédelmi albérleti támogatásnak, a nevelőszülők járandósága emelésének és a Széchenyi Kártya Program kamattámogatásának is.

Nagy Elek, az MKIK elnöke azt mondta, készítettek egy kutatást, amelyben a kis- és középvállalkozások (kkv) 80 százaléka szerint az adók és a bonyolult adminisztráció jelentik a legnagyobb terhet. Az NGM-mel közösen dolgozták ki azt a javaslatcsomagot, amelyet most a kormányfő bejelentett. A csomag összértéke 100 milliárd forint, amely „a kisvállalkozók zsebében marad”. Hozzátette: a javaslatoknak a jogbiztonság irányába is lépniük kellett, ezért szerepelnek benne három évre előre meghatározott elemek. Úgy látja, a mostani intézkedések számos vállalkozásnak hoznak jelentős megtakarítást.

A kormányfő és Nagy Elek MKIK-elnök októberben kamattámogatott hitelkonstrukciót jelentett be.

A mostani csomag 80-90 milliárd forint bevételcsökkenést eredményez a központi költségvetésben.