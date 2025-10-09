Szabad szenteste: népszavazási aláírásgyűjtő ívet vitt a köztévébe Adorján Béla

A Jobbik a december 24-i népszavazási kezdeményezésével felül tudott emelkedni a pártpolitikai önzőségen, és egy

össztársadalmi kérdésben próbál egységet kovácsolni a magyarok között

– mondta az M1 ma reggel című műsorában Adorján Béla, a párt elnöke. Az ellenzéki vezető szerint a kezdeményezés arról is szól, hogy a magyarok betagozódnak-e a mindent felemésztő fogyasztói társadalomba, vagy pedig az emberközpontú, családcentrikus világot választják-e.

Arra a felvetésre, hogy jó néhány áruházlánc már most is kiadja szabadnapként munkavállalóiknak szenteste napját, Adorján Béla úgy felelt, ez most törvényi szabályozás kérdése, a népszavazás pedig arról szól, hogy a választópolgárok döntsenek, és ne a parlament.

Adorján Béla úgy látja, a tervek és a számítások szerint halad az aláírásgyűjtés. Ismertette a www.szabadkaracsony.hu oldalon több mint ezren jelentkeztek aláírásgyűjtőnek, ami szerinte azt jelenti, megmozdult a társadalom. Úgy fogalmazott, neki az a legfontosabb, hogy

a szabad szenteste iránti kezdeményezést pártpolitikai vagy felekezeti hozzáállástól függetlenül a magyar emberek abszolút tudják támogatni.

A jobbikos vezető megjegyezte, bár a történelmi keresztény egyházak vezetői passzívak maradtak a kérdésben, sem pozitív, sem negatív visszajelzést nem adtak, számos egyházi szereplő viszont vállalta e kérdésnek a vállára vételét. (Lapunk ugyancsak kérdéseket küldött a történelmi keresztény egyházak központi sajtós e-mail címére a népszavazás támogatásának ügyében, de választ sehonnét nem kaptunk. – A szerk.)

Adorján Béla a munkaszüneti nappal ugyancsak érintett szakszervezetekre is kitért. Mint elmondta, a szakszervezeti tagok rendre keresik őket, a szakszervezeti vezetők viszont passzívan állnak a kérdéshez.

A pártvezető szerint a passzivitás oka, hogy

a politika rendkívüli módon rátelepedett mindkét szférára, ezért le kellene válniuk arról a kötöttségről, amit most a politika jelent számukra.

Adorján Béla biztos benne, hogy „a csodát meg fogják csinálni”, a kérdés népszavazásra kerül. Hozzáfűzte, abban is biztos, hogy a magyar emberek úgy fognak dönteni, hogy ez a világi és egyházi ünnep valóban ünneppé tudjon válni.

A Jobbik elnöke az adás elején egy aláíróívet is átadott a műsorvezetőnek, aki azt köszönettel át is vette.

Az adás itt nézhető meg: