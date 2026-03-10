Szavazatszerző intézkedést jelentett be a kormány, és átnevezték az ársapkát is

Május 1-jéig az uniós minimumra csökkentette az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó mértékét a kormány – derül ki a hétfő éjjel megjelent Magyar Közlönyből. az intézkedés értelmében a 95-ös oktánszámú benzinre literenként 139 forint 55 fillér, a dízelre pedig 128 forint 28 fillér jövedéki adót kell fizetni literenként – de csak május 1-jéig.

Az automatikus, inflációkövető adóemelést az Orbán-kormány 2024-ben vezette be, aminek értelmében minden év január 1-jén a megelőző év júliusi éves pénzromlási ütemével emelkedik a jövedéki adó mellett a gépjárműadó, a regisztrációs adó és az átírási illeték is. A jövedéki adó emelését a választás évében a kormány korábban a választások utánra halasztotta.

A kormány egy másik intézkedése értelmében „védett ár” néven ársapkát vezettek be a 95-ös benzinre bruttó 595, a gázolajra bruttó 615 forint összegben. A védett árat csak magyar rendszámú gépjármű üzemanyagtankjába történő töltésekor lehet alkalmazni.