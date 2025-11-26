Szavaztak a főpolgármester-helyettesről, íme, az eredmény!

Titkos szavazáson döntött a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes személyéről. Karácsony Gergely – az előzetes várakozásoknak megfelelően – a szocialista Tüttő Katát jelölte a posztra.

Az Index tudósítása szerint a főpolgármester azt mondta, hogy a javaslattevés mögött meghúzódó feltételeknek nagyon kevés képviselő felelt meg, és még szűkítette a kört az, hogy ki vállalta, és kiben bízik meg. Szerinte Tüttő remek munkát végzett főpolgármester-helyettesként, és hiába elfogult, szerinte Tüttő tökéletes a posztra. Kiemelte, hogy ő a legmagasabb pozícióban lévő uniós képviselő, mindemellett az összes tagállam minden politikai közössége támogatja. Tudja, hogy a közgyűlésben politikai patthelyzet van, 2026-ban pedig „újra kell majd gombolni a kabátot”, éppen ezért Tüttő csak 2026 nyaráig vállalta a megbízatást.

A fideszes Szepesfalvy Anna arról beszélt, hogy a Tisza-frakció a város irányítására kapott felhatalmazást a budapestiektől (a Tisza pont úgy tíz képviselővel rendelkezik a Fővárosi Közgyűlésben, mint a Fidesz, így nem alkot többséget. – A szerk.), ám a teljesítményük eléggé „gyalázatos”, hiszen lépten-nyomon kibújnak a felelősség alól. Véleménye szerint a felhatalmazás ódiumát a Tisza nem vállalja, így a Fidesz frakció nem vesz részt, nem vállal közösséget a Tiszával, bizottsági tagot sem delegálnak a rögtönzött szavazatszámláló bizottságba.

A szavazatok megszámlálása után kiderült az urnában mindössze 20 szavazólap volt (a szavazásra jogosultak száma 34). A 20 szavazólapból 8 íven támogatták Tüttő Katát, 11-en ellenezték, 1 szavazat pedig érvénytelen volt – írja a lap. Így Tüttő Kata nem kapta meg a szükséges szavazatszámot,

a fővárosnak továbbra sincs főpolgármester-helyettese.

A szavazás eredménye nem meglepő. Mint arról korábban beszámoltunk, Tüttő MSZP-s kötődése és az ehhez kapcsolódó korrupciós botrányok miatt sem a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom, sem a Fidesz, sem a Tisza Párt nem támogatta a jelöltet.