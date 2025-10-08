Szegény magyar embert még a német ág is húzza

Augusztusban 4,3 százalékkal csökkent Németország ipari termelése, az autóiparban pedig ennél is nagyobb, 18,5 százalékos visszaesést mértek – írja az Index, szemlézve a Bloomberg cikkét.

Ezzel a szektor 2022 eleje óta a legnagyobb visszaesését produkálta.

Az ipar gyenge teljesítménye újabb jel arra, hogy nagyon nehezen kapaszkodik ki Európa legnagyobb gazdasága a két éve tartó recesszióból. A Destatis adatai szerint a mélypontot főként az autógyártás 18,5 százalékos zuhanása okozta. A kormány már többször kiemelte: a magyar gazdaság erősen függ a német konjunktúra alakulásától, különösen az autóipar teljesítményétől.

A német statisztikai hivatal szerint a visszaesés részben az autóiparban megszokott éves üzemleállásokkal és termelési átállásokkal magyarázható. Vagyis a naptárhatás és a technológiai tényezők is szerepet játszhattak a gyengébb teljesítményben, bár a termelés visszaesése így is feltűnően nagy volt.

A friss adatok összhangban állnak a héten közzétett megrendelési statisztikákkal, amelyek már negyedik hónapja csökkenést mutatnak. Ez tovább erősíti azt a képet, hogy a német gazdaságot tartósan gyengíti a vámok hatása, az energiapiaci sokk és a kínai verseny – ezek a tényezők együttesen szorítják a feldolgozóipart, különösen az exportorientált ágazatokat.

Mint a lap megjegyzi, az elemzőket is meglepte a gyenge adat, ami arra utal, hogy a német gazdasági válság tovább húzódhat – ez pedig a német ipartól erősen függő magyar gazdaság számára sem ígér sok jót.

Friedrich Merz szövetségi kancellár azt ígérte, felgyorsítja a gazdasági növekedést, és nekilát a régi strukturális problémák – az elöregedő munkaerő és a túlzott bürokrácia – kezelésének. Kritikusai szerint azonban eddig kevés kézzelfogható eredményt tud felmutatni.