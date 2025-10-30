Szégyen: Magyarország csúnyán lemaradt az EU mögött

Az Európai Unió (EU) statisztikai hivatala, az Eurostat által közzétett előzetes gyorsbecslés szerint 2025 harmadik negyedévében a szezonálisan kiigazított GDP az előző negyedévhez képest 0,2 százalékkal nőtt az euróövezetben és 0,3 százalékkal az EU-ban. (Felidézik, 2025 második negyedévében a GDP 0,1 százalékkal nőtt az euróövezetben és 0,2 százalékkal az EU-ban.)

Az előző év azonos negyedévéhez képest a szezonálisan kiigazított GDP 2025 harmadik negyedévében az euroövezetben 1,3 százalékkal, az EU-ban pedig 1,5 százalékkal nőtt, azt követően, hogy a második negyedévben az euroövezetben 1,5 százalékos, az EU-ban pedig 1,6 százalékos növekedés volt tapasztalható az azt megelőző negyedévhez képest.

A 2025 harmadik negyedévére vonatkozó adatokkal rendelkező tagállamok közül Svédország (1,1 százalék) regisztrálta a legnagyobb növekedést az előző negyedévhez képest, majd Portugália (0,8 százalék) és Csehország (0,7 százalék) következett. Csökkenést regisztráltak Litvániában (0,2 százalék), Írországban és Finnországban (mindkettő 0,1 százalék). Az előző év azonos időszakához viszonyított növekedési ráta 14 országban volt pozitív, egy országban (Finnország) pedig negatív.

Mint arról lapunk reggel beszámolt, a magyar gazdaság az előző negyedévhez képest stagnált, miközben az EU 0,2, az euróövezet pedig 0,3 százalékos (csekély) bővülést mutatott. 2024 harmadik negyedévéhez képest a magyar GDP mindössze 0,6 százalékkal tudott emelkedni, mely messze elmaradt az EU 1,5, valamint az eurózóna 1,3 százalékos emelkedésétől.