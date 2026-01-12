Adorján Béla: Egy maroknyi fiatal mentette meg a nemzet becsületét Beneš-ügyben

2026. 01. 12.
A Jobbik elnöke véleménycikkben fejtette ki álláspontját.

Bizonyára számos nagygyűlést tartanak idén, talán még többet is, mint tavaly, hiszen választási év elé nézünk. Ám annál fontosabb rendezvény aligha lesz, mint ami január 3-án, szombaton zajlott a szlovák nagykövetség előtt. Nem volt hatalmas tömeg, nem volt balhé sem – de az, hogy egyáltalán létrejött, az a mai Magyarországon nagy dolog. És ez amennyire örömteli, annyira szégyenletes is.

Tavaly volt a nyolcvanadik évfordulója az Edvard Beneš csehszlovák elnök által kiadott dekrétumoknak, amelyeknek értelmében a második világháború borzalmaiért csecsemőtől az aggastyánig minden német és magyar ember felelős, aki az országban él. Ez a már megszületése pillanatában is gyalázatosan barbár rendelet – túl a nyolcvanadik „születésnapján” is – él és virul. Csehországot és Szlovákiát ezzel együtt vették fel az Európai Unióba. Ehhez az akkori, balliberális magyar kormánynak egy szava sem volt, csak legyintettek azokra, akik a fényes uniós jövő mellett a múlt árnyaira is figyelmeztettek.

Sokan úgy gondoltuk, ez a korszak 2010-ben lezárult. Azt hittük, a Fidesz ’90-es nemzetárulása a múlté. A liberális fiatalok mégis hazataláltak, otthonuknak tekintik Magyarországot, Nemzetüknek tekintik a Magyarságot… 2010-től a Fidesz-kormány ezernyi bűne és mulasztása mellett sokat tett az elszakított nemzetrészekért – ezt akkor is elismerjük, ha pontosan tudjuk, miért tette ezt! 2005-ben Mikola István ezt egyértelműen felvázolta. Ugyan következetlenül, nem elég határozottan, de azt mutatták, hogy Nemzetben gondolkoznak. Mostanában azonban úgy tűnik, a mérleg pozitív serpenyőjéből (amelybe eleve nem túl sok mindent tudunk beletenni) ezt is ki kell vennünk. A magyargyűlölő román elnökjelöltnek való udvarlás után Orbán Viktor Robert Ficóval szemben is meghunyászkodott.

Azt a semmitmondó, gyáva nyammogást, amit a kormányfő és a külügyminiszter ebben az ügyben előadott, hallhattuk volna Grósz Károlytól vagy Gyurcsány Ferenctől is, vagy a ’90-es Orbán Viktortól!

Egyértelmű lett: A Fidesz nem talált rá a magyar nemzetre, hanem visszatalált a Parlamentből június 4-én kivonuló önmagára!

Az ellenségei és saját vezetői által is megalázott nemzet becsületét néhány huszonéves fiatal mentette meg, akik úgy döntöttek:

nem lehet a lehajtott fejű, néma sunnyogás a válasz arra, amit a felvidéki magyarsággal tesznek.

Tüntetést hirdettek a szlovák nagykövetség elé.

Különféle világnézetűek, másként látják a világot és Magyarországot. Ez átjött a beszédeiken is. Ez azonban nem gyengeség, hanem éppen ellenkezőleg: erő! Üzenet, amely világossá teszi, hogy pártállástól és ideológiától függetlenül minden magyar kötelessége kiállni azok mellett, akiket a történelem kiragadott az anyaország karjaiból, és akik egy sokszor ellenséges többséggel körülvéve egyedül ránk számíthatnak. Ezt a hívó szót sokan meghallották, és megértették. Azon a szombaton a Stefánia úton

baloldaliak és jobboldaliak, liberálisok és konzervatívok, kormánypártiak és ellenzékiek – köztük sokan jobbikosok – együtt álltak ki felvidéki testvéreink szólásszabadsága és emberi méltósága mellett.

És ezzel a saját méltóságuk mellett is.

Lehettek volna sokkal többen is. Ha a két legnagyobb politikai erő úgy dönt, hogy az esedékes Békemenetet vagy Nemzeti menetet a szlovák követség elé hirdeti meg. Ne adj’ Isten, talán együtt mindkettőt. Nem így történt.

Az viszont reményt ad, hogy élnek még e hazában olyan fiatalok, akiknek a lelkét a szektás pártpolitikai gyűlölködés még nem fertőzte meg. Akik nem felejtették el Szabó Dezső örök érvényű erkölcsi parancsát, amelynek mentén annak idején megszületett a Jobbik is:

„Minden magyar felelős minden magyarért.”

Mi nem engedünk ebből a jövőben sem.

(A szerző a Jobbik elnöke.)