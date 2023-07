Szijjártó közreműködésével 370 milliót kapott Dzsudzsákék cégcsoportja a győri egyetemtől

Soha nem vett ki osztalékot, majd 370 millió forinttal szállt ki egészségügyi cégeiből a társaival Dzsudzsák Balázs, miután 370 millió forintért vette meg a futballista és társainak az egészségügyi cégcsoportját a győri Széchenyi István Egyetem – tudta meg a 24.hu. Szijjártó Péter külügyminiszter még tagja volt az egyetem kuratóriumának, amely jóváhagyta a tranzakciót.

A jelenleg Debrecenben futballozó Dzsudzsák, a válogatott egykori csapatkapitánya négy társával, köztük menedzserével, Vörösbaranyi Józseffel 2019-ben alapította a Rába Medical Invest Kft.-t és a Rába Medical Center Kft.-t, ezt a két céget adták el a felsőoktatási intézménynek az idén tavasszal.

A lap szerint első ránézésre furcsa, hogy egy nem orvostudományi egyetem – amelynek ugyanakkor van egészség- és sporttudományi kara – miért tartja fontosnak két egészségügyi cég megvételét. Ezzel ugyanis egy MR-készülékkel rendelkező, a győri ETO-Parkban található modern magánrendelőt vett át, ahol elsősorban ortopéd- és balesetsebészeti szakrendelés folyik, míg az egyetemen védőnőket, ápolókat és egészségügyi szervezőket képeznek.

Egyetemünk az egészségtudományi területen meglévő tapasztalatára, tudására építve részt kíván venni a győri térség egészségügyi szolgáltatásainak biztosításában is, amelyet a jövőben erősíteni szeretnénk olyan korszerű, a világ fejlődését meghatározó technológiákkal, mint a robotizáció, a digitalizáció, az adatelemzés és a mesterséges intelligencia. Ezen törekvéseink részét képezi a nemrégiben megvásárolt két cég, amelyek közül a Rába Medical Invest Kft. egy korszerű MR-berendezéssel rendelkezik, a Rába Medical Center Kft. pedig erre alapozva képalkotó diagnosztikai szolgáltatást nyújt, hozzájárulva a térség lakosságának egészségmegőrzéséhez

- magyarázta a Széchenyi István Egyetem vezetése a 24.hu kérdésére.

Az egyetem vezetése egy ekkora tranzakcióról nem dönthetett önállóan, ehhez a tulajdonosnak, azaz a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának is hozzá kellett járulnia. Az egyetem alapító okirata szerint ugyanis a 25 millió forintot meghaladó cégvásárlásokat a fenntartó alapítványnak kell jóváhagynia. Dzsudzsák Balázs jó barátja, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az alapítvány kuratóriumának tagja volt a tranzakció idején.

Dzsudzsákék tavaly kaptak egy vételi ajánlatot, amit a november végi taggyűlésükön fogadtak el, a tulajdonosváltást pedig március 13-án jegyezte be a cégbíróság. Szijjártó a többi minisztertársával együtt február közepén mondott le a kuratóriumi posztjáról az Európai Bizottság összeférhetetlenségi aggályai miatt, de nem azonnali hatállyal, hanem április elejéig maradt a posztján.

A tulajdonosváltás után mindkét cég új ügyvezetőt kapott a győri fideszes parlamenti képviselő, Simon Róbert Balázs felesége, Simon Róbert Balázsné Nagy Bernadett személyében.

Az MR-berendezések üzemeltetésével nyáron a kormányzat is foglalkozott. Egy olyan törvénymódosítást nyújtottak be, amely államosítaná az MR-vizsgálatokat. Ez azokat a rendelőket érinti, amelyek közfinanszírozott vizsgálatokat is végeznek. A 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére az egyetem azt válaszolta:

„a Rába Medical cégcsoport a GE 1,5 T MR típusú készülékkel magánegészségügyi szolgáltatást nyújt, közfinanszírozású egészségügyi vizsgálatokat nem végez, továbbá nem áll szerződéses kapcsolatban egyetlen közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóval sem.”

Így tehát az MR készülékek "államosítása" - legalábbis a győri egészségügyet nézve - nem a közegészségügyet szolgálja. Ha valakinek van pénze, akkor mehet, ha nincs, kénytelen lesz várni, akár heteket, hónapokat egy MR-vizsgálatra.

Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Dzsudzsák Balázs, a Debreceni VSC labdarúgója (b) a debreceni Egészség- és Sportnapon, a Liget téri futópálya átadásán 2022. március 30-án. Fotó: MTI/Vajda János