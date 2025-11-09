Szijjártó Péter visszább vett: „semmifajta időtáv nem hangzott el”

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóján

„semmifajta időtáv nem hangzott el, a miniszterelnök és az elnök kezet fogott arra, hogy mentességet kapunk”,

az csak egy technikai kérdés, hogy ezt az illetékes amerikai kormányhivatal hogyan foglalja szövegbe – mondta a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amiről az MTI számolt be.

A nyilatkozat érdekessége, hogy – ahogy arról a kormányfő, illetve a külgazdasági és külügyminiszter magyar idő szerint péntek esti sajtótájékoztatója alapján lapunk is beszámolt – Donald Trump mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól. Orbán Viktor a sajtókonferencián azt mondta,

„ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség”.

A gondot az okozta, hogy a következő nap több nyugati hírügynökség és hírportál, köztük olyan ismert gazdasági portálok is, mint a Bloomberg vagy a Financial Times,

egy fehér házi tisztviselőre hivatkozva azt írták, hazánk csak egy évre kapott felmentést a szankciók alól.

A szombati nap folyamán később mind a magyar kormány képviselői, mind a Fehér Ház forrása megismételte saját – eltérő – álláspontját.

Ezt követően érkezett a közrádióba Szijjártó Péter, és – változtatva a korábbi kommunikáción – jelentette ki, nem hangzott el időtáv arra vonatkozóan, mennyi időre kap mentessége hazánk a tengerentúli szankciók alól.

A Telex azt írja, kérdésükre korábban a Fehér Ház egyik tisztviselője a magyar kormányzati kommunikációval szemben szintén azt a hivatalos választ adta, hogy Donald Trump egy évre mentette fel Magyarországot az orosz olaj és gáz vásárlására vonatkozó amerikai szankciók alól.