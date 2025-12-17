Szőlő utca: úgy cserélik az igazgatókat, mint más a fehérneműt (frissítve!)

Máris lemondott posztjáról Varga László Balázs, akit a múlt héten neveztek ki az óbudai Szőlő utcában található Budapesti Javítóintézet igazgatójának és akinek megbízatása 2026. április 30-ig szólt volna – értesült a Telex. A lap megkeresésére Varga László Balázs nem cáfolta az információt és az illetékes hivatalokhoz irányított minket.

A portál megkereste a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (SZGYF), mivel Varga László Balázst még az SZGYF osztályvezetője, Sidlovits Ferenc mutatta be a dolgozóknak, az írásban elküldött kérdésekre későbbre ígértek választ. Keresték a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP) is, miután a múlt szerdai Magyar Közlönyben megjelent az a rendelet, ami alapján javítóintézetek fenntartásáról ezentúl a büntetés-végrehajtás gondoskodik. A megkeresésrere a BVOP kommunikációs osztálya is későbbre ígért választ.

Ismert, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál, valamint az ő élettársa letartóztatásban vannak, emellett több gyanúsítottja is van az intézetben történt jogsértéseknek.

Frissítés:

A Telexet a BVOP arról tájékoztatta, december 18-i hatállyal Nick Jánost nevezték ki a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának. A lap azt írja, Nick János Facebook-profilja alapján a Debreceni Egyetem pedagógiai karán és egészségtudományi karán is tanult. Egy 2012-es posztja szerint abban az évben kezdett dolgozni a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekvédelmi központban. Ismereteik szerint később nevelőként dolgozott az intézményben.