Tengeri úton jön az orosz olaj Magyarországra, de a horvátokkal még meg kell állapodni

A stratégiai kőolajkészletből 250 ezer tonnányit felszabadít a kormányzat – az erről szóló energiaügyi miniszteri rendelet a csütörtök esti Magyar Közlönyben jelent meg. A Lantos Csaba által jegyzett jogszabály értelmében ezt a mennyiséget a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség piacra dobja, a Molnak pedig elsőbbségi hozzáférése van hozzá április 15-ig. Az olajipari óriáscég az értékesített mennyiséget augusztus 24-ig köteles visszapótolni.

Az intézkedésre azért került sor, mert

a Barátság kőolajvezetéket január végén orosz támadás érte, ami miatt leállt a szállítás,

és azóta sem indították újra. A magyar kormány úgy véli, az ukrán vezetés csak „zsarolja” őket, hogy „a háborúpárti európai országok közé kényszerítse hazánkat”. Magyarország ellenlépésként leállította a dízel szállítását Ukrajnába.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt közölte, a Mol most tengeri szállítás útján rendelt 500 ezer tonna kőolajat Oroszországtól, ami március elején futhat be Horvátország Omišalj tengeri kikötőjébe.

A kabinet most a horvát kormányzattal folytat tárgyalásokat, hogy az évi 15 millió tonna kapacitású Adria vezetéken keresztül szállítsák a kőolajat a százhalombattai finomítóba. Ante Šušnjar gazdasági és fenntartható fejlődési miniszter visszautasította, hogy Horvátország orosz olajat szállítson a JANAF-on keresztül Magyarország és Szlovákia felé. Ugyanakkor jelezte, hogy

Horvátország kész segíteni a két országnak (Magyarország mellett Szlovákiának is – A szerk.) – kizárólag nem orosz forrásból származó olajjal, az európai uniós jogszabályokkal és az OFAC-szabályokkal összhangban.

Hozzátette, hogy a szállítási díjak az olaj teljes költségének csupán mintegy egy százalékát teszik ki – számol be az adriai ország miniszterének X-en közzétett posztjáról az Index.