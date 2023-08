Tiborcz szállodamenedzserének alapítványa 630 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt-től

Évek óta jellemző jelenség, hogy a tulajdonképpen közpénzzel gazdálkodó Szerencsejáték Zrt. látszólag civil, valójában azonban a Fideszhez ilyen-olyan úton köthető szervezeteknek nyújt kiemelten magas összegű támogatásokat.

Korábban Bayer Zsolt, Tóth Gabi, Ákos, a CÖF és Szijjártó Péter futsalcsapata is részesült így közpénzből.

Most Orbán Viktor vejének szállodamenedzserét is a vezetői között tudó Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kapta a legnagyobb koncot a maga közel 630 milliójával. Elég sok jutott a miniszterelnök polgári köréből kinőtt alapítványnak, a Lupa strandnak, Illényi Katica cégének, a köztudottan fideszes VéNégy Fesztiválnak, és a Férfiak Klubja Nonprofit Kft. nevezetű társaságnak is – derül ki a hvg.hu szemléjéből.

A nettó 766 millió forintos összegen tíz szervezet osztozott, közülük hét alapítvány vagy nonprofit cég, a több három piaci vállalkozás.

A tízből heten 5 és 10 millió forint közötti összegeket kaptak, a három legszerencsésebb 30, 60 és 629,9 milliós közpénztámogatásban részesült.

A közel 630 milliót a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kapta, amely több szinten kötődik nem csak az állami Magyar Turizmusfejlesztési Ügynökséghez, de a turizmusban érdekelt NER-elithez is.

Az alapítvány kuratóriumának tagja Somlyai Zoltán, aki a Tiborcz István érdekeltségbe tartozó BDPST Hotel Management Zrt. vezérigazgatója. Kuratóriumi tag továbbá Légli Ottó borász, kormánypárti önkormányzati képviselő Balatonbogláron. A kuratóriumi elnök Princzinger Péter, illetve kuratóriumi tag Könnyid László, akik az MTÜ vezérigazgató-helyettesei voltak korábban. Az alapítvány leányvállalatainak egyike a Hellohungary Turisztikai Szolgáltató Kft., amely két éve 630 milliót kapott az előbb említett MTÜ-től.

A 60 milliós támogatást az a Szövetség a Nemzetért Alapítványnak kapta, amely az Orbán Viktort is soraiban tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Körből nőtt ki. Ők tartják fenn a Polgárok Házát, és már korábban is támogatta őket a Szerencsejáték Zrt., jelentős pénzeket kaptak a Fidesz pártalapítványától, és 2016-ban az állami tulajdonú Hungarocontrol Zrt. adott nekik nekik 320 millió forintot.

(Címlapkép: A Szerencsejáték Zrt. állami tulajdonban lévő, budapesti központtal működő gazdasági társaság lottózó partnerüzletének cégtáblája a főváros VII. kerületében a Thököly úton. Ez Budapest legkisebb területű, egyúttal legnagyobb népsűrűségű kerülete, aminek hagyományos elnevezése Erzsébetváros. MTVA/Róka László)