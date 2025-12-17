Több ezren, köztük magyarok is tiltakoztak Orbán Viktor barátjának kisebbségellenes törvénye ellen

A Magyar Szövetség elnöke, Gubík László is felszólalt azon a pozsonyi demonstráción, amelyet az ellenzéki Progresszív Szlovákia, a KDH, az SaS és a Demokraták hívtak össze kedd estére, hogy a Büntető törvénykönyv módosítása ellen tiltakozzanak – számol be a felvidéki Paraméter. A kormánykoalíció ugyanis amellett, hogy egy fontos eszköztől fosztotta meg a bűnüldöző szerveket, azt is törvénybe foglalta, hogy akár hat hónap börtön is járhat a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért.

Gubík a beszédében arra szólította fel Peter Pellegrini szlovák államfőt, vétózza meg a Büntető törvénykönyv kérdéses módosítását. Ezzel kapcsolatban a tüntetés kezdete előtt pár perccel Forró Krisztián, az elnök kisebbségi tanácsadója azt közölte, Pellegrinitől azt kérte, ne írja alá a törvényt. A közösségi oldalán úgy fogalmaz,

„a történelem nem lehet kampányeszköz”.

Gubík a tüntetés színpadán arról beszélt, ma Szlovákiában a kiválasztottak százmilliós értékben koboznak el földeket azoktól a különböző nemzetiségekhez tartozóktól, akiktől a második világháború után ezt nem sikerült megtenni. Majd ezek a kiváltságosok továbbadják a földeket a barátaiknak.

„Ennek a kisajátításnak a jogi alapja a háború utáni időszak elnöki dekrétumaiból ered. Ezért mondjuk: STOP Beneš. Mi az elmúlt napokban nem akartunk mást, csak megállítani ezeket a praktikákat és ezt a bizniszt. Viszont a csütörtöki parlamenti szavazás után ezért most hat hónapos börtönbüntetés fenyeget bennünket”

– fogalmazott beszédében Gubík.

A felvidéki magyar politikus emlékeztetett, Eduard Beneš rendeletei között van 13, melyek a magyarok és a németek kollektív bűnösségét rögzítik. „Olyan nagy és érthetetlen kérés 80 év után, hogy legalább utólag ne büntessenek, hanem rendezzük megnyugtatóan a 13 kollektív bűnösséget szabályozó dekrétum kérdését?” – tette fel a kérdést Gubík. Majd meghívott mindenkit a pártja által szervezett szombati eseményre. „Találkozzunk szombaton délután Dunaszerdahelyen a kitelepítettek emlékművénél az ártatlanság menetén” – fogalmazott. A Magyar Szövetség elnöke a beszédében arra is kitért, milyen hiányosságok vannak a nemzetiségi közösségek jogállásában.

„Hiányzik egy jogállásunkat szabályozó korrekt törvény, hiányzik a nemzetiségi iskolahálózat sajátosságairól szóló jogszabály, hiányzik a nyelvünk hivatalossá emelése, hiányzik a magyarok lakta vidék gazdasági fellendítése és hiányzik egy bocsánatkérés a második világháború után történt kollektív jogfosztásokért”

– sorolta.

A Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Šimecka arról is beszélt, örül annak, hogy az SaS-szel, a KDH-val és a Demokratákkal egységesek tudtak maradni, illetve hogy Gubík is melléjük állt. „Azon változás érdekében, amely után vágyunk, új szövetségeseket kell keresnünk. Ezért örülök annak, hogy ezen a színpadon beszédet mondott a Magyar Szövetség elnöke, Gubík László is” – mondta Šimecka. Majd arról beszélt,

Szlovákia fontos történelmi pillanataiban, így 1989-ben és 1998-ban is fontos volt, hogy a magyarok miként döntenek.

„Ugyanígy lesz ez most is” – tette hozzá. Šimecka szerint a Fico-kormány magyarellenes húrokon játszik, hiszen börtönnel fenyegeti azokat, akik a történelmi igazságtalanságokról beszélnek. Ugyanakkor bízik benne, hogy a demokratikusan gondolkodó szlovákok és magyarok együtt győzik le a választások során ezt a kormányt.

A Fico-kormány magyarellenes lépését Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter igen sajátos módon kezeli: mint fogalmazott, „elemzik a jogi helyzetet” és „folyamatosan konzultálnak” a szlovák kormánnyal.