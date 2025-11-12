Tovább mérgesedhet a pártpolitikai káosz a Fővárosban: Karácsony és Magyar egymásnak esett

A bejelentésről több sajtóorgánum is beszámolt, köztük a 444.hu. A portál kommentmezőjében ezután megjelent Magyar Péter is, aki azt írta:

„Hallom, Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back…”

A főpolgármester gyorsan reagált, és kategorikusan cáfolta az állítást. Karácsony szerint Magyar hazugságot terjeszt, és egy egyszerű telefonhívással elkerülhető lett volna a nyilvános konfliktus:

„Ez hazugság, ami egy telefonnal is tisztázható lett volna, mert a telefont beszélgetésre is lehet ám használni, nem csak kommentelésre.”

A szóváltás újabb jele annak, hogy az ellenzéki oldalon egyre élesebbé válik a rivalizálás a közelgő politikai időszakban.

A Fővárosi Közgyűlésben Karácsony és a Tisza Párt frakciója között eddig sem volt felhőtlen az együttműködés, és a mostani üzengetés akár tovább mélyítheti a feszültséget.

Magyar Péter és Karácsony Gergely az utóbbi hónapokban többször ütköztek nyilvánosan, a fővárosi vezetés működésével és a közgyűlés munkájával kapcsolatban. A Humanisták megalakulása új dinamizmust hozhat az ellenzéki térfélen, és további konfliktusokhoz vezethet.

A történet tehát nemcsak egy kommunikációs stílusról szóló vita, hanem akár annak előjele is lehet, hogy a Karácsony Gergely vezette Budapest egy Tisza-kormány alatt is ellenzékben maradhat.