Tovább mérgesedhet a pártpolitikai káosz a Fővárosban: Karácsony és Magyar egymásnak esett

2025. 11. 12. 13:46Alfahír
Újabb nyilvános szóváltás bontakozott ki Karácsony Gergely főpolgármester és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke között. A vita most a közösségi médiában robbant ki, miután Magyar Péter azt sugallta, hogy Karácsony stábja közreműködik Barabás Richárd és Cseh Katalin frissen bejelentett politikai kezdeményezésének videós tartalmaiban. Barabás Richárd hétfőn jelentette be, hogy új politikai alakulatot hoz létre. A Párbeszéd társelnöke „szabad, európai, urbánus és progresszív” pártként jellemezte a formálódó szervezetet. Néhány nappal később Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője közölte: csatlakozik a kezdeményezéshez, amely a Humanisták nevet kapja.

A bejelentésről több sajtóorgánum is beszámolt, köztük a 444.hu. A portál kommentmezőjében ezután megjelent Magyar Péter is, aki azt írta:

„Hallom, Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back…”

A főpolgármester gyorsan reagált, és kategorikusan cáfolta az állítást. Karácsony szerint Magyar hazugságot terjeszt, és egy egyszerű telefonhívással elkerülhető lett volna a nyilvános konfliktus:

„Ez hazugság, ami egy telefonnal is tisztázható lett volna, mert a telefont beszélgetésre is lehet ám használni, nem csak kommentelésre.”

A szóváltás újabb jele annak, hogy az ellenzéki oldalon egyre élesebbé válik a rivalizálás a közelgő politikai időszakban.

A Fővárosi Közgyűlésben Karácsony és a Tisza Párt frakciója között eddig sem volt felhőtlen az együttműködés, és a mostani üzengetés akár tovább mélyítheti a feszültséget.

Magyar Péter és Karácsony Gergely az utóbbi hónapokban többször ütköztek nyilvánosan, a fővárosi vezetés működésével és a közgyűlés munkájával kapcsolatban. A Humanisták megalakulása új dinamizmust hozhat az ellenzéki térfélen, és további konfliktusokhoz vezethet.

A történet tehát nemcsak egy kommunikációs stílusról szóló vita, hanem akár annak előjele is lehet, hogy a Karácsony Gergely vezette Budapest egy Tisza-kormány alatt is ellenzékben maradhat.