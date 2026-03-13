Továbbra sem az építőipar húzza ki a kátyúból a magyar gazdaság szekerét

2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 11,4, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerin

9,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól

– áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli gyorstájékoztatójában. Az intézmény azt írja, az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 9,6, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal volt alacsonyabb. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 8,8 százalékkal kisebb volt a 2025. decemberinél.

A KSH tájékoztatása szerint 2026 januárjában az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 9,6, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal. Utóbbi hátterében

az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 25,6 százalékos visszaesése áll.

Ebben az időszakban az építőipari ágazatok közül az épületek építése 14,3 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építése 22,1, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 4,6 százalékkal csökkent.

Az elmúlt 12 hónapban a megkötött új szerződések volumene 6,0 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 14,5 százalékkal csökkent, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 29,3 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene 18,8 százalékkal haladta meg a 2025. januárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 3,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 30,5 százalékkal nagyobb volt – zárul a KSH közlése.

