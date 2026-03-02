Trump háborúja az egekbe lökte az olaj árát

A Brent nyersolaj ára a hétfői kereskedés kezdetén 13 százalékkal emelkedett, a tőzsdék pedig nyomás alá kerültek, ugyanis az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai félelmet keltettek a zavarok miatt.

A Brent típusú olaj ára a kereskedés kezdetén elérte a hordónkénti 82 dolláros, 14 hónapja nem látott csúcsot,

mivel a Hormuzi-szoros, a globális kereskedelem egyik legfontosabb artériájának lehetséges lezárása fokozta az olajellátással kapcsolatos aggodalmakat – írja a The Guardian.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai csapásai enyhülnek, Donald Trump pedig azt sugallta, hogy a konfliktus még hetekig elhúzódhat.

Az árak emelkedésével kapcsolatban minden szem a Hormuzi-szorosra szegeződött, amelyen keresztül az olajellátás és a tengeri gázszállító tartályhajók mintegy egyötöde halad át. A szombati amerikai–izraeli támadások után néhány órával Teherán állítólag figyelmeztette a szorosban tartózkodó tartályhajókat, hogy egyetlen hajó sem haladhat át rajta.

A brit tengeri biztonsági ügynökség, a UKMTO szerint két hajót támadtak meg a szorosban, az egyiket Omán, a másikat az Egyesült Arab Emírségek partjainál. Bár Irán még nem erősítette meg hivatalosan, hogy a fontos vízi közlekedési utat lezárták, a tengeri nyomkövető oldalakon látható volt, hogy a tartályhajók a szoros mindkét oldalán felhalmozódtak, mert féltek a támadástól, vagy talán nem tudtak biztosítást kötni az útra.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet felszólította a hajókat, hogy kerüljék el a Hormuzi-szoros területét. Arsenio Dominguez, a szervezet főtitkára mély aggodalmát fejezte ki azoknak a jelentéseknek a kapcsán, miszerint több tengerész is megsérült a támadások során.

„Felhívom az összes hajózási társaság figyelmét, hogy legyenek a lehető legóvatosabbak – mondta Dominguez. – Amennyiben lehetséges, a hajók kerüljék el az érintett régió átkelését, amíg a helyzet nem javul.”

A Maersk dán multinacionális hajózási vállalat már vasárnap bejelentette, hogy biztonsági okokból felfüggeszti a Hormuzi-szoroson és a világ gazdaságának másik fontos artériáján, a Szuezi-csatornán való áthaladást.

Egyes elemzők szerint az olaj ára meghaladhatja a hordónkénti 100 dollárt, ha a Hormuzi-szoroson átfolyó áramlás nem áll helyre gyorsan.

A közel-keleti válság nyolc hónappal ezelőtti fejleményei hasonló gondot okoztak az ellátási láncokban.

Az OPEC+, az olajkitermelő országok kartellje vasárnap megállapodott abban, hogy áprilisban napi 206 ezer hordóval növeli az olajtermelést, de ennek nagy részét továbbra is tartályhajókkal kell elszállítani a Közel-Keletről. Irán a kartell egyik legnagyobb termelője, a globális ellátás 4,5 százalékát adja, így a saját szállításainak bármilyen zavara valószínűleg hatással lesz a szélesebb piacra.