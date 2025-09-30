Trump még mindig vívja a vámháborút

Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy 10 százalékos vámot vet ki az importált faanyagra és fűrészárura, valamint 25 százalékos vámmal sújtja az importált konyhaszekrényeket, fürdőszobai mosdókagylókat és kárpitozott bútorokat október 14-étől.

Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy a fa-, fűrészáru- és bútorimport aláássa az Egyesült Államok nemzetbiztonságát. Donald Trump nyilatkozata szerint a fatermékimport gyengíti az amerikai gazdaságot, ami a fafeldolgozó telepek bezárásának folyamatos veszélyéhez, a fatermékellátási láncok zavaraihoz és az amerikai faipar kihasználtságának a csökkenéséhez vezet.

A vám bevezetése október 14-én lép életbe. Ugyanakkor január 1-jétől 30 százalékra emelkednek a kárpitozott bútorok, és 50 százalékra a konyhaszekrények és mosdókagylók vámjai azokból az országokból, amelyek addig az időpontig nem kötnek kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal.

Az intézkedés nem vonatkozik az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást már megkötő Egyesült Királyágra, Japánra és az Európai Unióra. Esetükben az érintett termékek vámja megegyezik a keretmegállapodásban szereplő alapvámmal, így az Egyesült Királyság estében a 10 százalékkal, Japán és az EU esetében pedig a 15 százalékkal.

Donald Trump a múlt héten jelentett be három termékkörre, a fűrészárukra és kárpitozott bútorokra, a szabadalmaztatott gyógyszerekre, valamint a nehézgépjárművekre jelentős vámemelés október 1-től. A hétfői bejelentés azonban a fűrészáruk és a bútorok vámjának kezdetét két héttel későbbre, október 14-ére tolta ki.

