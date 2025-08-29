Trump rezignáltan vette tudomásul az újabb orosz dróntámadást

Donald Trump amerikai elnök „nem örült”, de „nem lepődött meg” az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – reagált a Fehér Ház szóvivője a háború legfrissebb fejleményeire.

Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján – Donald Trump véleményét ismertetve – kifejtette, hogy „a két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta”. A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztus során az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná.

„Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak”

– fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy „talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze”.

Hozzátette, hogy Donald Trump elnök „mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét”, de „a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását”.

A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.

(MTI)