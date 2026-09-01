Tuning, vadkár, abnormális állapotok – az autósokból is patás ördögöt csinált a Fidesz

Bencze szerint korábban előfordulhatott, hogy egy autósnak kellett megtérítenie az elütött vad értékét, ezt azonban a jogszabály módosításával megszüntették, ugyanakkor szerinte az érem másik oldala változatlanul igazságtalan: ha valaki biztosítás nélkül töri össze az autóját egy vaddal való ütközésben, a saját kárát neki kell viselnie.

„Ha a casco nélküli autóddal ütközöl egy szarvassal, akkor a Golf is ment a levesbe, meg a szarvas is.”

A volt politikus szerint különösen problémás, hogy a korábbi, úgynevezett féktávolságra épülő megközelítés helyett ma a „veszélyes üzemek találkozása” elve határozza meg a felelősséget. Ennek szerinte abszurd következményei lehetnek. Egy példaként említett esetben egy szarvasbika felülről zuhant egy kisbusz tetejére, a jármű vezetője pedig hiába próbált jogi úton fellépni.

– Ezt nem lehetett elkerülni, mert felülről jött a jószág. Tehát konkrétan rácseszés van. Ezen mindenképp változtatni kéne, ez egy abnormális állapot – mondta Bencze.

A probléma gyökere ennél jóval mélyebben van. Bizonyos vadászati körökben a trófea megszerzése fontosabbá vált a valódi vadgazdálkodásnál, ami a vadállomány túlszaporodásához vezetett.

– Ezek nem vadászok, csak puskás emberek – mondta azokról, akik szerinte kizárólag a trófeáért járnak vadászni. Állítása szerint egyes területeken a vadállomány akár a természetes vadeltartó képesség 30–40-szeresére is nőhetett.

Ennek következményeit azonban nemcsak az autósok érzik. A mezőgazdasági termelőknek a jogszabályok szerint védekezniük kell a vadkár ellen, többek között kerítésekkel. Bencze szerint ez újabb problémát okoz: a kerítések elvágják az állatok hagyományos útvonalait, miközben a vízhiányos időszakokban a vadak olyan helyeken jelennek meg, ahol korábban nem voltak megszokottak.

Bencze szerint a megoldás nem a vadászat visszaszorítása, hanem éppen a valódi vadgazdálkodás helyreállítása lenne. Szerinte olyan vadászokra van szükség, akik nem kizárólag a trófeát keresik, hanem ismerik és tisztelik a természetet.

– Ne a trófea legyen a lényeg, hanem a vadnak, a természetnek és a vadászat szeretete. Az igazi vadász nem a Facebookon meg az Instagramon éli az életét – fogalmazott.

Mindemellett az államnak is nagyobb szerepet kellene vállalnia. Mivel jogilag a vad tulajdonosa az állam, Bencze János szerint egy kötelező biztosítási konstrukció jelenthetné az egyik lehetséges megoldást: egy megfelelően szabályozott, normális vadállomány mellett pedig a vadkárok mértéke is jelentősen csökkenhetne.

A kérdés szerinte végső soron nem az, hogy kell-e vadászni, hanem az, hogy Magyarországon valóban vadgazdálkodás zajlik-e – vagy egyre inkább a trófeavadászat érdekei határozzák meg a rendszert.