Újabb fertőzésveszély bukkant fel

Ismét Székesfehérvárott bukkant fel fertőzésveszély, a Csitáry G. Emil Uszodában azonosítottak fertőző baktériumot. A gond az, hogy mindezt egy nappal a nyári karbantartást követően.

„A nem megfelelő vízminőség miatt ezen a héten biztosan zárva marad a fehérvári Csitáry G. Emil uszoda csobbanó- és tanmedencéje”

– hívta fel a figyelmet a problémára Fazakas Attila, a város jobbikos önkormányzati képviselője.

Mint a képviselő a posztban írja, a vezetőség tájékoztatása szerint további fertőtlenítési munkálatokra van szükség, amíg a víz minősége nem felel meg a követelményeknek.

A Blikk megkeresésére a városi önkormányzat sajtóosztálya azt írta, nem a medencében, hanem a szűrőberendezés előtti szakaszon találták a baktériumot, ott, ahol friss víz érkezik a medencébe. Hozzátették,

a vízből a vizsgálatok során nem mutatták ki a kórokozót,

de megelőzésképpen végeznek most ismételt, intenzívebb fertőtlenítést, majd mintavételt a szűrőkön, hogy a fertőzés ne terjedhessen tovább. A tájékoztatás szerint már az újabb minták eredményére várnak, ha az negatív, akkor újra használható lesz a medence.

A városgondnokság a Facebook-oldalán azt írta, hogy előreláthatólag a jövő héten lesz újra használható a kismedence, míg a nagymedence teljesen különálló vízfeltöltő rendszerrel működik, így az most is használható.

A lap a kommentekből szemezgetve azt is írja, többen kérdezték, pontosan milyen baktériumot találtak a szűrőknél, illetve hogy miért nem a szeptember 15-i újranyitás előtt vettek mintát a vízből.