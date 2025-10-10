Újabb ítélet: több mint 40 millió forint jár vissza egy devizakárosult családnak

Devizahiteles pert nyert egy gyulai család az UniCredit Bank ellen. Egy gyulai család 2007-ben

devizaalapú hitelt vett fel 20,5 millió forint összegben, a bank saját kimutatása szerint viszont az adósok több mint 61 millió forintot fizettek vissza.

A bíróság most kimondta, hogy a szerződések – és azok későbbi módosításai – érvénytelenek, mert az ügyfelek nem kaptak tisztességes tájékoztatást a devizahitel kockázatairól – írja a 24.hu.

A Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bíróságának (EUB) döntése, az úgynevezett Marczingós-ítélet alapján ítélt most az adósok javára. A bíróság kimondta: a bank több részletben kötött szerződései és azok módosításai érvénytelenek.

Eszerint

az adósoknak csak a felvett 20,5 millió forinttal kell elszámolniuk, az árfolyamveszteség minden terhét a banknak kell viselnie.

Ennek alapján az UniCredit Bankot 40 713 319 forint visszafizetésére kötelezték.

Csütörtökön egy ugyanilyen tartalmú bírósági ügyről számoltunk be.

A fenti ítélet megfelel a Kúria júliusban hozott, az EUB-döntésének hatáskörét szűkítő jogegységi határozatnak, mely szerint a Marczingós-ítélet csak a nem megfelelő árfolyamkockázati tájékoztatás esetén alkalmazható. Az EUB döntése ezzel szemben azt mondja ki, hogy ha a szerződés bármely eleme tisztességtelen kitételt tartalmaz (ilyen például a devizavételi és -eladási árfolyamok alkalmazása vagy az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége is), ennélfogva érvénytelen, akkor a megállapodást a fogyasztó akarata ellenére még jogalkotási úton (devizahiteles törvényekkel) sem lehet érvényessé nyilvánítani.