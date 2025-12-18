Újabb orosz határsértésről érkezett hír

Az észt külügyminisztérium közlése szerint három orosz határőr jogtalanul átlépett Észtországba, ezzel pedig átlépték az EU és a NATO határát is – írja az Index. Az incidens a Narva határfolyón lévő hullámtörőnél történt – Észtország és Oroszország közötti ideiglenes határvonalnál –, Vasknarva település közelében. Az orosz határőrök légpárnás járművel érkeztek a helyszínre, majd gyalog folytatták útjukat.

Alap azt írja, a határsértés szerda délelőtt, 10 óra előtt történt. Az észt keleti prefektúra határőrei térfigyelő kamerák segítségével észlelték az orosz határőröket. A légpárnás hajó megállt a hullámtörőnél, ahonnan három határőr kiszállt, majd gyalog indult tovább a hullámtörő mentén. Eközben átlépték az Oroszország és Észtország közötti ellenőrző vonalat. Ezt követően az orosz határőrök visszatértek a légpárnás hajójukhoz, majd visszaindultak az orosz part irányába.

A Bild egy másik forrásra hivatkozva azt is megírta, hogy az oroszok 20 percig maradtak a mólón, mielőtt visszatértek. Az esetről előzetes értesítés az oroszoktól nem érkezett, ami

egyértelműen sérti a régóta érvényben lévő határmegállapodást.

Az észtekkel szemben nem ez az első orosz provokáció, ősszel három orosz MiG–31-es vadászrepülőgép hatolt be a balti állam légterébe engedély nélkül.

Az orosz hadsereg az ősz folyamán többször is légtérsértést követett el NATO-tagállamok ellen.