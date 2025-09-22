Újabb orosz provokáció történt a levegőben

Vasárnap két német Eurofighter vadászgép szállt fel, hogy elfogjon egy orosz katonai repülőgépet a Balti-tenger felett. A német légierő szerint az orosz Il-20M felderítő repülőgép a nemzetközi légtérben kikapcsolta transzpondereit, és figyelmen kívül hagyta a kapcsolatfelvételre irányuló kéréseket. Az észt külügyminisztérium közölte, hogy a biztonsági tanács rendkívüli ülését „Oroszország észt légtérbe való pimasz behatolására” reagálva hívták össze.

Észtország azt közölte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalja az orosz harci repülőgépek által az ország légterében elkövetett jogsértést. Eközben Donald Trump nemtetszését fejezte ki a behatolás miatt, és kijelentette, hogy segítséget nyújt az Európai Unió tagállamainak védelmében, ha Oroszország fokozza az ellenségeskedést. A NATO erői pénteken elfogtak három orosz MiG-31-es vadászgépet, miután azok a Finn-öböl felett beléptek Észtország légterébe, amit a NATO és Európa veszélyes új provokációként értékelt, ám Moszkva tagadta a vádakat.

Trump vasárnap csatlakozott az észt légtér megsértésének elítéléséhez, és megfogadta, hogy megvédi Lengyelországot és a balti államokat, ha Oroszország eszkalálja a helyzetet. Lengyelország a hónap elején közölte, hogy orosz drónok többször is megsértették légterét „agressziós cselekményként” az Ukrajna elleni támadás során. Arra a kérdésre, hogy Trump segítene-e megvédeni az EU tagállamait, ha Oroszország fokozná az ellenségeskedést, az amerikai elnök a következőket válaszolta a riportereknek: „Igen, segítenék. Segítenék.” Trump elmondta, hogy tájékoztatták az észtországi helyzetről, és hozzátette: „Nem tetszik nekünk.” Ez eltérő hangnem volt, mint a lengyel légtér megsértésére adott reakciója, amelyről azt mondta, hogy „lehet, hogy hiba volt”. Az akkor arra késztette Lengyelország külügyminiszterét, hogy kijelentse: „ez nem hiba volt”.

Észtország közölte, hogy hétfőn rendkívüli biztonsági tanácskozást hív össze, amely az ország 34 éves ENSZ-tagsága óta az első ilyen jellegű ülés. Margus Tsahkna észt külügyminiszter szerint a jogsértés „Oroszország általános eszkalációs politikájának része”, és „ez a magatartás nemzetközi válaszlépést igényel”. Két tisztviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a NATO Észak-atlanti Tanácsa kedden ül össze, hogy megvitassa Oroszország észtországi jogsértését.

(via The Guardian)