Újabb szankciókkal fenyegeti az oroszokat az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok figyelmeztette Oroszországot, hogy tegyen lépéseket a béke felé és tárgyaljon Ukrajnával, vagy szankciókkal kell számolnia – hangzott el az ENSZ Biztonsági Tanácsának pénteki rendkívüli ülésén, miután csütörtökön éjjel rakétatámadásokban legalább 23 ember halt meg Kijevben. John Kelley amerikai diplomata az ülésen kijelentette, hogy a támadások „kétségbe vonják Oroszország béke iránti szándékának komolyságát”, és követelte, hogy „ezeknek a polgári célpontok elleni támadásoknak azonnal véget kell vetni”. Kijelentette, hogy Vlagyimir Putyinnak és Volodimir Zelenszkijnek meg kell állapodniuk a találkozóban, és megismételte Donald Trump figyelmeztetését, miszerint Washington szankciókat szabhat ki Oroszországra, ha a háború folytatódik.

Az Ukrajna középső részén fekvő Dnyipropetrovszk régió szombat kora reggel „masszív támadásnak” volt kitéve – közölte a régió kormányzója, aki Dnyiprót és Pavlogradot ért támadásokat jelentett. „A régió masszív támadásnak van kitéve. Robbanások hallatszanak” – írta Szerhij Lisak a Telegramon, és arra figyelmeztette a lakosokat, hogy keressenek menedéket. Elmondta, hogy az éjszakai orosz támadások két ember életét követelték Dnyipropetrovszkban, amelyet 2022-es orosz invázió óta nagyrészt megkíméltek a heves harcoktól. Kijev kedden elismerte, hogy orosz csapatok hatoltak be a régióba.

Oroszország mintegy 100 ezer fős haderőt állít fel a kelet-ukrajnai Pokrovszk közelében, amelyet Oroszország saját területének tart – jelentette be Volodimir Zelenszkij pénteken. „Ott az ellenség gyülekezik és koncentrálódik. Akár 100 ezer fő is lehet, ez a mai reggeli állás. Mindenesetre támadó akciókra készülnek” – mondta az ukrán elnök újságíróknak. Hozzátette, hogy az ukrán erők kiszorítják az orosz csapatokat az északkeleti Szumi határvidékről.