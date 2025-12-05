Újabb szereplőket vittek el, szélesedik a botrány a Szőlő utcai javítóintézet körül

A mostani razzia azonban messze nem előzmények nélküli. A 444.hu korábbi feltárásai szerint Juhász Péter Pál körül évek óta sorjáztak a gyanús ügyek, miközben a rendszer rendre futni hagyta. A portál felidézi: már 2009-ben etikai vizsgálat indult ellene egy 16 éves lány ügye miatt, amely súlyos etikai vétséget állapított meg, ennek ellenére két évvel később már a Szőlő utcai intézet igazgatói székében ült. A 444.hu azt is kiemelte, hogy az elmúlt 14 évben több jelzés is érkezett különböző forrásokból a vezető visszaéléseiről, ám ezek nem vezettek érdemi fenntartói vizsgálathoz.

A nyilvános megszólalások és tanúvallomások csak tavaly ősszel kezdtek el felszínre törni. Több egykori intézetben nevelkedett fiú is előállt, és azt állította: az igazgató rendszeresen zaklatta, fenyegette vagy különféle ígéretekkel kényszerítette őket szexuális aktusokra. A vallomások között 14–15 éves sértettek történetei is szerepeltek – számolt be a 444. A nyomozás során később további súlyos bűncselekmények gyanúja is felmerült Juhásszal szemben, köztük pénzmosásé, emberkereskedelemé és kényszermunkáé. A hatóságok szerint az igazgató és köre nehéz helyzetben lévő fiatal lányokat foglalkoztatott fiktíven, miközben prostitúcióra kényszerítették őket, és az így szerzett jelentős bevételt ingatlanokra és autókra költötték.

A 444.hu összefoglalója szerint a Szőlő utcai intézet működését hosszú éveken át egy sajátos érinthetetlenség jellemezte. Bár több jel, panasz és belső konfliktus is utalt arra, hogy a rendszerben súlyos visszaélések történhetnek, a fenntartói vagy hatósági kontroll mégsem működött megfelelően. A mostani letartóztatások és házi őrizetbe helyezések így nem csupán egy bűnügyi ügy részei, hanem egy egész intézményrendszer működésére vetnek árnyékot.

A történtek mindenesetre arra utalnak, hogy a hatóságok – késéssel ugyan, de – elkezdték feltárni az igazgató köré szerveződött hálózatot is. A nyomozás jelenlegi iránya szerint ugyanis nemcsak azoknak kell felelniük, akik közvetlenül követték el a visszaéléseket, hanem azoknak is, akik tudhattak róluk, vagy az eltussolásban játszottak szerepet. A 444.hu szerint ez a folyamat még korántsem ért véget: a történtek súlyából és a vallomások sokaságából arra lehet következtetni, hogy további gyanúsítottak megjelenése sem kizárt.