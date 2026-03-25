Újra jön az olaj!

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) tartozó országoknak bejelentette, hogy a „nem ellenséges hajók” áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, ami jelentős fejlemény, hiszen naponta 20 millió hordó olaj halad át ezen a fontos vízi úton – szemlézi a New York Post cikkét az Index.

A lap felidézi, Donald Trump korábban utalt egy „ajándékra”, amelyet Irán küldött, és amely „óriási értékkel bír”, azonban nem részletezte, miről van szó, csak annyit közölt, hogy kedden érkezett, és a szoroshoz kapcsolódik.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált az üggyel kapcsolatos megkeresésekre, így továbbra is kérdéses, hogy a bejelentés milyen diplomáciai vagy gazdasági következményekkel járhat a térségben.

Eközben jelentősen csökkentek az olajárak és erősödtek az ázsiai tőzsdék, miután sajtóértesülések szerint Donald Trump béketervet juttatott el Iránhoz. A Brent hordónkénti ára csaknem 6 százalékkal 98,3 dollárra esett, míg az amerikai WTI jegyzése több mint 5 százalékkal 87,7 dollárra csökkent.