Uri Dániel: A hajdúsági utcáknak újra a biztonságos közlekedés, nem pedig a bűnözés terepének kell lenniük!

Hajdú-Bihar vármegye 6-os számú egyéni választókerületében Uri Dániel indul a választásokon a Jobbik képviselőjelöltjeként – közölte keddi közleményében az ellenzéki erő.

A 35 éves Uri Dániel úgy látja, választókerülete számos gonddal, problémával küzd, ezeken szeretne javítani és változtatni. Mint fogalmaz, helyi lakosként minden nap látja, hogy

„a hajdúsági utcákon is pestisként terjednek a dizájnerdrogok, melyek nemcsak a fiatalok egészségére ártalmasak, de szétverik a közbiztonságot is”.

A jobbikos politikus célja ezek visszaszorítása és kíméletlen harc a drogterjesztőkkel szemben, valamint a rendőrség megerősítése, a rendőri hivatás megbecsültségének helyreállítása kiszámítható, tisztességes fizetésekkel. „Az utcáknak újra a biztonságos közlekedés, nem pedig a bűnözés terepének kell lenniük!” – mondja Uri Dániel.

Az ellenzéki jelölt arra is rámutat, a Hajdúságban komoly problémát jelent a munkahelyek hiánya, és ahol nincs munka, ott megjelenik a kilátástalanság és a bűnözés.

Nem összeszerelő üzemekre és idegen érdekek kiszolgálására van szükség, hanem a hajdúsági emberek szorgalmára épülő, tisztességesen fizető munkahelyekre, melyek a helyben maradást is erősítik

– hangsúlyozza.

Uri Dániel szerint a családsegítő rendszer országosan és helyi szinten is megerősítésre szorul, melynek egyik fő okozója, hogy a kormány kivérezteti az önkormányzatokat. Rámutat, a családsegítő szolgálatok forráshiánnyal küzdenek, így pedig

a valóban veszélyeztetett gyermekek nem kapnak elegendő védelmet.

Képviselőként azért szeretne dolgozni, hogy a Hajdúság újra élhető, virágzó otthon legyen, ahol a közösség, az összetartás és a fejlődés az úr – zárul a Jobbik közleménye.