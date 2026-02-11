Ismét babát mentett a Jobbik Gyermekmentő Akciócsoport, de lelepleztek egy rendszerszintű visszaélést is

Civil jogvédők riasztották a Jobbik Gyermekmentő Akciócsoportot Szekszárdra. Az eset most egy kórházba került féléves kisbaba miatt robbant ki, akit annak ellenére nem akartak hazaengedni szüleivel, hogy semmilyen egészségügyi indok nem volt a kórházban tartására.

A mentőakciót Bai László és Juhász-Bauer Ágoston, az akciócsoport tagjai hajtották végre, akik kedden reggel az édesapával együtt mentek be az intézmény osztályvezető főorvosához. Az apuka közölte, hogy mivel a babát az orvosok egészségesnek találták, várja a zárójelentés elkészültét. Az orvos azonban azt közölte,

a kisbaba nem fog hazamenni, ha akar, leír valami kitalált indokot, hogy miért maradjon.

Azaz amire az orvos készült, az felveti a közokirat-hamisítás gyanúját – hangsúlyozta lapunknak Juhász-Bauer Ágoston, aki rámutatott,

három hete, a miskolci gyermekmentés során pont ugyanezt közölték az ottani kórházban is.

A gyermekmentők felhívták a figyelmet, hogy amire készül, az közokirat-hamisítás bűncselekményének gyanúja, amit ha megállapít a bíróság is, akkor több évnyi börtönbüntetésre is ítélhetik. Ezután az orvos azt mondta, megírja a zárójelentést, ám elkezdődött az időhúzás, mert a gyermeket nem akarták hazaengedni.

A gyermekmentők ezt követően rendőrt hívtak, akik miután velük és az orvossal is beszéltek, közölték, nem tudják, ilyenkor mi a teendő. Bai László és Juhász-Bauer Ágoston leszögezték:

mivel a baba egészséges, ezért a kórháznak ki kell állítani a zárójelentést, és miután nincs gyámhatósági határozat arról, hogy a babát kiemelték, ezért haza kell engedni, nem lehet a személyi szabadságában korlátozni, azaz kórházban fogva tartani.

Ezután a rendőrség erősítést kért, meg is érkezett egy százados, aki szintén beszélt a gyermekmentő csapattal és az orvossal is. Fél óra után az akciócsoport érdeklődött, megszületik-e a zárójelentés. Ekkor borult ki a bili. Ugyanis azt közölték velük,

lesz gyámhatósági végzés!

Az akciócsoport tagjai ekkor indítottak élő közvetítést a közösségi médiában, ugyanis – mint fogalmaznak – világossá vált:

„a Pintér Sándor által felügyelt rendőrség, a gyámhatóság és a kórház összejátszik, utólag akarnak kreálni egy dokumentumot azért, hogy a kisbabát édesanyjáról és édesapjáról leválasszák és a kórházban tartsák”.

A gyermekmentők ezután figyelmeztették a közreműködőket, hogy amit tesznek, az súlyos bűncselekmény gyanúját veti fel, manipulatív eljárás. Ezzel ugyanis a baba érzelmi kötődéseit elvágják, ami életre szóló trauma lesz a kisgyermeknek. Ezért felszólították a rendőrséget a törvények betartására. Mindeközben azonban a rendőrök a kórház biztonsági szolgálatával megpróbálták a gyermekmentők mozgását ellehetetleníteni az intézményen belül.

Az élő közvetítés a közösségi médiában viszont futótűzként terjedt, a két telefonon egy időben több mint 40 ezren követték figyelemmel az eseményeket. Erre felfigyelt a helyi Tolnatáj Televízió is, akik egy stábbal szintén megjelentek a helyszínen. A Jobbik Gyermekmentő Akciócsoport fellépésének és a nyilvánosságnak köszönhetően délután

„a rendszer elállt a fiktív eljárástól, és több órányi küzdelem után elkészült a zárójelentés, a babát a szülők hazavihették”

– mondta lapunknak Juhász-Bauer Ágoston.

(A fotót a család hozzájárulásával közöljük.)

Az akciócsoport azt is közölte, Pintér Sándor és a felelősök vonatkozásában meg fogják tenni a büntető feljelentést, ugyanis a miskolci és szekszárdi ügy rávilágít, hogy rendszerszintű visszaélésről van szó.

„A Jobbik Gyermekmentő Akciócsoport nem tűri ezt, ezért szavak helyett tettekkel vet véget a gyermekbántalmazó rendszernek” – közölte Juhász-Bauer Ágoston, aki azt is aláhúzta,

minden gyermeknek a saját szerető családjában kell harmóniában, boldogságban felnevelkedni, ez az alapvetésük, és a gyermekvédelemben mindenkinek ehhez kell igazodnia.