A sportszervezet ezentúl akár azt is megteheti, hogy nem fizeti ki a számlákat

Nem indítható végrehajtás a sportszervezetnek nyújtott állami támogatásra – erről a hétfőn éjszaka megjelent Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendelet rendelkezik.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett intézkedés értelmében a sportszervezet részére nyújtott, működési célú állami támogatás mentes a végrehajtás alól. A rendeletben leírják, azt azért hozták, hogy ne lehessen esetleges bírósági letiltás tárgya a sportlétesítmény fenntartására, az ott dolgozók bérének kifizetésére, kizárólag a sporttevékenység támogatására nyújtott támogatási összeg.

A rendelkezés keddtől hatályos, a folyamatban levő ügyekben már alkalmazni kell, de csak a hatályba lépést követően kifizetett dotációkra kell alkalmazni – mégpedig az orosz–ukrán háború miatt.