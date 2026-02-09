A Jobbik nem most csodálkozik rá a devizahiteles kifosztásra, hanem 15 éve küzd ellene

Az elmúlt hónapokban ismét a közbeszéd fókuszába kerültek a devizahitelesek, a politika ismét egyre többet beszél a bankok által kifosztott százezrekről. Én kifejezetten örülök annak, hogy másfél évtizednyi amnézia után ismét a politikusok látóterébe kerültek ezek a honfitársaink. Már csak azért is, mert mi, a Jobbikban soha nem is tévesztettük szem elől őket.

Mi nem most kezdtük ezt a harcot.

2010 óta következetesen és megalkuvás nélkül állunk azok mellett a magyar emberek mellett, akiket bankok, multinacionális cégek és közmű-monopóliumok fosztottak ki.

Amíg mások félrenéztek vagy alkukat kötöttek, mi nevén neveztük a bűnt: szervezett, intézményesített kifosztás zajlott, állami asszisztenciával.

Már a parlamentbe kerülésünk évében teljes erővel léptünk fel a devizahitelezés ellen, mert pontosan láttuk, hova vezet ez a rendszer. Nem utólag lettünk okosak, nem kampánytémát kerestünk, hanem időben figyelmeztettünk. Másfél évtizede működő jogsegélyhálózatot építettünk ki, küzdöttünk utcán, a bíróságokon és a parlamentben is a földönfutóvá tett családokért. Mi nem beszéltünk róluk, hanem velük együtt harcoltunk az igazukért.

Ezért hoztuk létre a Devizahiteles Kerekasztalt is, ahol a károsultakat képviselő szervezetekkel közösen dolgoztunk ki azokat a megoldásokat, amelyekkel meg lehetett volna akadályozni 38 ezer magyar ember kilakoltatását. Ezeket a javaslatokat a hatalom lesöpörte, és ma már pontosan látszik: szándékosan hagyták megtörténni a tragédiákat.

Most, hogy mások is kezdenek ráébredni, mennyire nem sikerült ezt a kérdést 15 év alatt sem rendezni, előkerültek különböző elképzelések. Ezeknek a jóindulatát nem vitatjuk, mert nincs jogunk hozzá. De azt azért mondjuk ki világosan: a megoldás már létezik!

Az elmúlt évben a parlament elé vittük a teljes, átfogó megoldási csomagunkat, a Lex Marczingóst. Ez nem politikai lózung, hanem jogilag megalapozott, európai bírósági ítéletre épülő válasz egy történelmi igazságtalanságra. Ez a csomag alkalmas arra, hogy végre pontot tegyen a devizahitelesek kifosztásának végére.

Az új parlament első ülésére visszük a kilakoltatások azonnali tilalmát és a devizás végrehajtások megszüntetését célzó indítványainkat.

Kötelező parlamenti döntéssel akarjuk kimondatni azt, amit az Európai Unió Bírósága már egyértelművé tett: ezek a szerződések érvénytelenek, a jogtalanul elvett pénz pedig kamatostul jár vissza.

Kiállunk a devizahitelesek közösen elfogadott 12 pontja mellett, valóban független bíróságokat követelünk, és az állam felügyelete alá vonnánk a végrehajtást és a közjegyzői rendszert, hogy soha többé ne lehessen embereket iparszerűen kiforgatni az otthonaikból.

A Jobbik az egyetlen párt, amely következetesen és hitelesen képviseli a bankok és multik által kifosztott magyar emberek érdekeit.

A kormány által hangoztatott szuverenitás üres szólam addig, amíg családok százezrei élnek kiszolgáltatva idegen pénzügyi érdekeknek. Mi az ő hangjuk vagyunk, és azok is maradunk.

(A szerző a Jobbik elnöke.)