Kiderült, ki az az ügyész, akit hivatali visszaéléssel gyanúsítanak

Csanády Zsolt Lajos debreceni ügyész ellen indított eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) – tudta meg az N1 TV. A napokban tette közzé az MTI, hogy a KNYF

hivatali visszaélés miatt vett őrizetbe egy ügyészt, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

Az internetes televízió kiderítette, Kiss Zsoltnak, a Jobbik debreceni képviselőjelöltje tett feljelentést a férfi ellen, ugyanis Kiss gyermekeit annak házassága megromlása után az asszonynál és új párjánál, az ügyésznél helyezték el, ahol

bántalmazták is a gyermekeket,

ám az illetékes szervek szemet hunytak felette.

Kiss Zsolt elmondta, kisebbik lánya 14. életéve betöltése után önként visszaszökött hozzá, akit rendőrökkel a most meggyanúsított ügyész irányításával akartak visszavinni. A jobbikos jelölt azt megjegyezte, nem tudni, mely cselekmény miatt indította az eljárást a KNYF, de tény, hogy ő maga is megtette a feljelentést.

Kiss, aki a Jobbik Gyermekvédelmi Akciócsoportjának is prominense, felidézte nem ez az első alkalom, hogy afférba keveredett Csanádyval. Utóbbi ugyanis a 2017-es gyermekelhelyezés során más ügyészekkel, illetve adóhivatali tisztviselőkkel együtt nyomást gyakoroltak rá, hogy mondjon le a gyermekeiről. Mint elmondta, „Debrecenben majdnem mindenki tudta”, milyen hivatali visszaéléseket követnek el ezek a hatósági tisztviselők, ő pedig ezeket a botrányos cselekményeket a KNYF elé tárta, ennek eredményeként több letartóztatás, illetve elmozdítás is történt.

