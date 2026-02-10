Egyetlen szóval próbálja tagadni Szijjártó Péter, hogy hagyták mérgezni a magyarokat

„Álhír” – ez az egyetlen szó, ami Szijjártó Péter kedd reggeli Facebook-posztjában utal arra a hosszú oknyomozó cikkre, mely szerint a külgazdasági és külügyminiszter is kiállt a munkavállalóit az egészségügyi határértéket sokszorosan meghaladóan kibocsátott rákkeltő anyagok között dolgoztató gödi Samsung-gyár mellett.

A tárcavezető azt írta, megteszi a szükséges jogi lépéseket a mérgezéseket leleplező Telex-cikk miatt,

de az abban szereplő állításokat nem cáfolta.

Mint arról lapunk is beszámolt, a portál hétfőn reggel eltitkolt mérésekre, sőt titkosszolgálati adatokra hivatkozva feltárta, a gödi Samsung-gyárban a munkavállalók az egészségügyi határértéket akár 510-szeresen is meghaladó mértékben lélegezhettek be rákkeltő anyagokat. A botrány a kormány asztalára is felkerült. A titkosszolgálatokat felügyelő Rogán Antal propagandaminiszter a gyár ellen szólalt fel, de nem az ott dolgozók egészsége, hanem a „vállalhatatlan politikai kockázat” miatt. A mérgező üzem megtartása mellett érvelt viszont Szijjártó Péter mellett a térség fideszes képviselője, az azóta miniszterré előlépett Tuzson Bence is.

A Jobbik környezetpolitikai alapvetéseit a közelmúltban Adorján Béla pártelnök publicisztikában foglalta össze.