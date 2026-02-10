Nagy-Szú Péter: Heves vármegye életveszélyes úthálózata tönkreteszi az autókat is

A Jobbik Nagy-Szú Pétert jelöli az egri központú Heves vármegye 1-es választókerületében országgyűlési képviselőnek az április 12-i választáson – közölte az ellenzéki erő.

A jobbikos politikus 1966-ban született Egerben, tősgyökeres mátrai polgárnak vallja magát, Istenmezején nőtt fel, melyet két cikluson keresztül polgármesterként is vezetett. Nagy-Szú Péter gépszerelőként és karbantartóként végzett, majd bányalakatosként dolgozott az ércbányában. Több mint két évtizeden át vállalkozóként – a kereskedelemben, a vendéglátásban és az építőiparban – tevékenykedett, mely időszak alatt megtanulta, hogy mit jelent felelősséget vállalni, céget vezetni és talpon maradni a nehéz időkben is. Hisz abban, hogy be kell vonni a civileket a döntéshozásba, egyrészt a valódi élettapasztalat miatt, másrészt, hogy nem a pártszékházak steril világából nézik a valóságot. Úgy véli, az elmúlt 16 év bebizonyította, hogy a hivatásos politikusok nem az emberekért vannak.

Körzetének számos problémája van, melyet véleménye szerint orvosolni kell – írja közleményében a párt. A minősíthetetlen utak miatt Heves vármegye úthálózata sok helyen életveszélyes és tönkreteszi az autókat, annak ellenére, hogy Magyarországon épülnek Európa szerte az egyik legdrágábban az utak.

Az egészségügyben tapasztalható végeláthatatlan várólisták felszámolása kiemelt fontosságú – véli Nagy-Szú Péter, hozzátéve, az egészségügyi intézmények fejlesztése se várhat magára: modern felszerelésre, jól megfizetett ápolókra és orvosokra van szükség.

Programjának harmadik pontjaként méltó időskori ellátást és gondozási feltételeket, valamint erős szociális háló megteremtését érné el választókerületében.

Nagy-Szú Péter képviselőként a hatalom helyett az emberek szolgálatát tartaná legfontosabb céljának. A Jobbik közlése szerint jelöltjük mottója:

„A hatalommal csak rosszat lehet elérni – a jóhoz szeretet és szakértelem kell.”