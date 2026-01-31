Vajon Szijjártó Péter bekéreti a szlovák követet is?

„Ide vezetett a jelenlegi fideszes kormány hallgatása a Beneš-dekrétumok ügyében” – utalt közleményében Brenner Koloman, a jobbik elnökhelyettese és országgyűlési képviselője arra az incidensre, hogy Orosz Örs felvidéki magyar politikust előállították a szlovák rendőrök, rajta ugyanis a pénteki demonstráción egy „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” feliratú láthatósági mellény volt.

A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy

Orbán Viktor és a jelenlegi fideszes kormány továbbra sem reagál érdemben arra, hogy Szlovákiában börtön jár a Beneš-dekrétumok tagadásáért

– írja Brenner Koloman, aki hozzáteszi, a Külügyi Bizottság alelnökeként ismételten felszólítja a külügyminisztert, hogy haladéktalanul kéresse be a szlovák nagykövetet, és követelje a jogszabály visszavonását, Orbán Viktor miniszterelnök pedig kezdeményezzen azonnal személyes találkozót elvbarátjától, Fico szlovák miniszterelnöktől, hogy eljárjon a kérdés megoldása érdekében.

A jobbikos honatya megemlíti, a pozsonyi tüntetésen való részvételre egyébként ő maga is buzdított A rendszerváltás másnapja podcast-műsorában, amelynek legutóbbi vendége Popély Gyula felvidéki magyar történész, egykori képviselő volt, az adásban értékelték a legújabb szlovák jogszabály után kialakult helyzetet is.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint súlyos történelmi hibát követett el a Fidesz, amikor Robert Fico visszatérését támogatta, feláldozva a felvidéki magyarság érdekeit egy rövid távú pártpolitikai szövetség oltárán. Évek óta figyelmeztetünk arra, hogy az a fajta külpolitikai egyensúlyvesztés, amit a jelenlegi fideszes kormány 15 év alatt fokozatosan végrehajtott, odáig vezetett, hogy nem tudjuk jól képviselni a magyar nemzeti érdeket. Ez a fideszes politika súlyosan veszélyezteti a Kárpát-medencei magyar közösségeket, amelyeket európai szintű kisebbségvédelem, és konszenzusos anyaországi támogatás illet! – zárul az ellenzéki politikus közleménye.

Lapunk azt követően írt publicisztikát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről, hogy a tárcavezető Orbán Viktor utasítására bekérette Sándor Fegyir budapesti ukrán nagykövetet, ugyanis több ukrán felsővezető (szerintük) túl éles szavakkal kritizálta a magyar kormányt. Eközben a szlovák nagykövetnek a Beneš-dekrétumok konkrét alkalmazása miatt nem kell aggódnia. Nem gondoltuk, hogy a véleménycikkünkben megfogalmazott gondolatok ilyen gyorsan igazolást nyernek.